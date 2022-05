Magyar válogatott - Sallai: a csapat tudja kiemelni az egyént

2022. május 31. 19:31

Sallai Roland szerint a magyar labdarúgó-válogatott csak akkor lehet sikeres a Nemzetek Ligája négy júniusi mérkőzésén, ha csapatként funkcionálnak majd a pályán.

Sallai – eurosport.hu

"Csak csapatként lehetünk sikeresek, mert nagyon erős ellenfelekkel találkozunk. Maximális odafigyeléssel, a taktika százszázalékos betartásával lehet esélyünk, mert a közelmúlt megmutatta, hogy magas kvalitású riválisok ellen is jó eredményre lehetünk képesek" - mondta a telki edzőtáborban tartott keddi sajtótájékoztatón a Freiburg támadója.



Sallai az egyik legjobb teljesítményét a válogatottban éppen az első ellenfél, az Eb-ezüstérmes Anglia ellen nyújtotta, ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, azért nem foglalkoztatja különösebben, hogy megismételje a Wembley Stadionban nyújtott produkcióját, mert az egyént is a csapat tudja kiemelni.



"Aki a válogatotthoz érkezik, annak százszázalékos motivációval kell pályára lépnie a címeres mezben, ezzel nem lehet gondja senkinek" - válaszolta az MTI érdeklődésére, hogy a hosszú szezon után milyen állapotban érkezett a nemzeti együttes összetartására. "Nekem még fájó emlék az elveszített német kupadöntő, de most már az előttünk álló négy meccsre kell koncentrálnia mindenkinek".



A 25 éves játékos arra nem kívánt válaszolni, hány ponttal lenne elégedett az olaszok, a németek és a két angolok elleni találkozón, inkább úgy fogalmazott, hogy a saját játékukra kell koncentrálniuk és meccsről meccsre fejlődniük.



"Aki a keretben van, annak készen kell állnia. Úgy készülök, hogy ha lehetőséget kapok, akkor éljek vele. Nekem az volt a legfontosabb, hogy a keretbe kerüljek, innentől pedig az a dolgom, hogy segítsem Gulácsi Pétert és Dibusz Dénest" - válaszolt az MTI kérdésére Szappanos Péter, a harmadik számú kapus, aki vélhetően nem mutatkozik be a nemzeti együttesben, mivel Marco Rossi szövetségi kapitány a kerethirdetés alkalmával kijelentette, hogy másik két poszttársa két-két mérkőzést fog kapni.



A Budapest Honvéd hálóőre arról is beszélt, hogy minden mérkőzés előtt videoelemzést kapnak a csatárokról, felkészülnek a szögletekre, szabadrúgásokra és tizenegyesekre is.



A magyar válogatott keretéhez utolsóként Nagy Ádám szerdán csatlakozik, míg Gazdag Dániel a pozitív koronavírustesztje miatt nem bevethető, ezért az először behívott Vancsa Zalán a korábbi tervekkel ellentétben az első, Anglia elleni, hazai meccsen mégis a felnőtt válogatott tagja lesz, azaz nem utazik el az U21-es csapat németországi Eb-selejtezőjére.

MTI