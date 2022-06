Kivéreztetett kerületek milliárdos tartalékkal

A baloldali polgármesterek kiállították szegénységi bizonyítványukat

Nemcsak a főváros egészében, de a kerületekben is megdőlni látszik a baloldal „kivéreztetés” narratívája, eközben koalíciós problémák miatt májusban már biztosan nem lesz közgyűlés, hiába lennének fontos témák.

A 2019-es önkormányzati választások után nem sokkal már megszületett a baloldal narratívája a kormányzati kivéreztetésről, ebben pedig az sem gátolta meg őket, hogy a koronavírus-járvány után mind a főváros, mind pedig a baloldali kerületek több bevételt könyvelhettek el, mint korábban. Ezek közé tartozik egyébként Újpest és Józsefváros is, hiszen mind a két kerületben milliárdos többlet keletkezett.

Ez számszerűsítve Újpesten több mint hárommilliárd forint, míg Józsefvárosban 12,2 milliárd maradt az önkormányzatnál. Ekkora összegek mellett kivéreztetésről nevetséges beszélni, azonban ha megnézzük, hogy a két kerületben milyen ügyek borzolták, borzolják az elmúlt időben a kedélyeket, akkor a zárszámadás a polgármesterekről is szegénységi bizonyítványt állít ki.

Újpest momentumos polgármestere, Déri Tibor például gyereknap alkalmából megtévesztően nyilatkozott közösségi oldalán, amikor úgy fogalmazott: ma minden a gyermekekről szól Újpesten, ám ahogy azt a Fidesz–KDNP budapesti frakciója is kiemelte, arra nem tudott a polgármester választ adni, hogy a több mint hárommilliárd forint bentmaradó összeg ellenére az önkormányzat miért adja el a katalinpusztai gyermektábort. Vagy ahogyan a fővárosi frakció is felveti: ebből az összegből kijavíthatnák az úthibákat, takaríthatnák a közterületeket, támogathatnák a kerületi nyugdíjasokat is.

Hasonló a helyzet a VIII. kerületben is, ott Pikó András a 12,2 milliárdos többlet kapcsán úgy fogalmazott: a tartalékra is tartalékot képeztek, ami azzal járt, hogy a beruházások csúsznak. A polgármester egyébként beismerte, hogy túlságosan óvatosak voltak. Ennek kapcsán Egry Attila (Fidesz–KDNP) képviselője kifejtette: 2021-ben a baloldali városvezetésnek sikerült egy helyben futni. Ami beruházás megvalósult, azt mind az előző városvezetés kezdte meg, mint például a Blaha Lujza tér vagy a Déri Miksa utca felújítása. Eközben a lakosok minden fórumon igyekeznek hangot adni elégedetlenségüknek, hiszen a kerület szemmel láthatólag lejtőre került.

A baloldallal ellentétben a főváros fejlesztését továbbra is prioritásként kezeli a kormány, ezt bizonyítja Láng Zsoltnak, a Fidesz–KDNP korábbi fővárosi frakcióvezetőjének kinevezése is, aki mostantól Navracsics Tibor miniszter munkáját segíti, és kormánybiztosként ő felel majd Budapest és Pest megye fejlesztéseiért.