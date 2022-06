Azonosították a szerbiai bombafenyegetések feladóinak egy részét

2022. június 1. 14:20

Azonosították mindazokat, akik az utóbbi hetekben Szerbia területéről bombafenyegetést tartalmazó leveleket küldtek szerbiai intézményeknek - közölte Aleksandar Vulin belügyminiszter szerdán.

A politikus közlése szerint január elseje és június elseje között a belügyminisztériumnak 1046 alkalommal kellett átvizsgálnia különböző épületeket bombafenyegetés miatt, míg az előző év ugyanezen időszakában csupán tíz bejelentés érkezett.

A belügyi tárca vezetője kiemelte, minden olyan elkövetőt azonosítottak, aki Szerbia területéről küldte a fenyegetést, és mindegyikük ellen eljárás indult.

Aleksandar Vulin azt is közölte, hogy azonosították azokat a külföldi helyeket is, ahonnan szintén érkeztek fenyegetések, az üggyel összefüggésben pedig felvették a kapcsolatot az érintett országok szerveivel. "Együttműködtünk az Europollal, az Interpollal, valamint az érintett országok rendőri és ügyészi hivatalaival, azaz a lengyel, a szlovén, az iráni és az ukrán kollégákkal, valamint a magyar hatóságokkal is közös munkát végeztünk a hasonló fenyegetések felderítésében" - magyarázta a szerb belügyminiszter.

Május közepén több száz bombariadó volt Szerbia-szerte, főként iskolákat, turisztikai célpontokat, bevásárlóközpontokat, erőműveket és hidakat fenyegettek meg robbantással.

Ana Brnabic szerb miniszterelnök akkor arról beszélt, hogy a bombariadókkal külföldről akarnak nyomást gyakorolni Szerbiára, hogy csatlakozzon az Oroszország elleni nemzetközi szankciókhoz. Mint mondta: a fenyegetés bizonyosan külföldről érkezett, mert olyan célpontok is szerepeltek benne, amelyek csak külföldről tűnnek vonzó idegenforgalmi központoknak.

A belügyminisztérium korábbi közlése szerint a fenyegetők között fiatalkorúak is voltak.

MTI