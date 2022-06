Komáromi Zoltán Fotó: Hírtv.hu

Gyurcsányék a kórházak bezárásával büntetnék a vidéket - írta szerdai közleményében a Fidesz. A nagyobbik kormánypárt arra reagált, hogy Komáromi Zoltán, a Gyurcsány-párt politikusa közölte: több tucatnyi kórházat kellene bezárni Magyarországon.

A baloldal nem változott semmit, Gyurcsányék a kormányzásuk alatt is sorra zárták be a kórházakat és ma is ezt akarják - mutat rá a Fidesz, kiemelve, hogy a baloldal, miközben naponta az egészségügyről papol, most azzal állt elő, hogy 60-70 kórházat be kellene zárni.

A baloldal kormányzása alatt is tönkretett az egészségügyet, 700 milliárd forintot vettek el az egészségügytől, eladósították és bezárták a kórházakat, bevezették a kórházi napidíjat, és több ezer egészségügyi dolgozót tettek az utcára és üldöztek el az országból. A baloldal az egészségügyi dolgozóktól elvett egyhavi bért, megalázóan alacsony bérért dolgoztatták őket, emlékeztet a Fidesz.