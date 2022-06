Mutatjuk, mennyivel fizetünk kevesebbet a benzinkutakon az árstop miatt

2022. június 1. 16:25

Rekordmagasra emelkedtek az üzemanyagárak szerte Európában, itthon viszont tavaly november közepe óta él a benzinárstop. Az eltelt hat és fél hónapban pedig sokat spóroltak ezzel a családok – hangzott el az M1 Híradójában.

Szerdától emelkedik az üzemanyagok világpiaci ára, így itthon egy liter 95-ös benzinért 737,9 forintot, a dízelért pedig 725,9 forintot kellene fizetni.

A magyar autósoknak azonban továbbra is egységesen 480 forintba kerül literenként az üzemanyag, ami azt jelenti, hogy átlagosan 250 forinttal olcsóbb itthon a benzin és a gázolaj.

Ha egy nagyobb volumenű, 50 literes tankolást veszünk – ami havonta egyszer nagy valószínűséggel előfordul a családoknál –, akkor jelentősebb összeget is megspórolhat az ember a tankolásnál.

Ötvenliternyi 95-ös benzin tankolása esetén az árstop nélkül csaknem 37 ezer forintot kellene fizetni a kasszánál. A benzinárstoppal ugyanezért a tankolásért viszont 25 ezer forintot kérnek el a kutakon. Ebben az esetben csaknem 12 ezer forintos megtakarításról beszélhetünk.

Ez azt is jelenti, hogy most éppen harmadával fizetünk kevesebbet mintha piaci áron kellene tankolni. Európa más országaihoz képest pedig még ennél is nagyobb a különbség.

Péntektől csak a magyar rendszámú autók tankolhatnak olcsóbban a benzinkutakon. Az autósokat arról is megkérdezte az M1 Híradó, hogy mennyit tudnak spórolni ezzel az intézkedéssel.

Az M1 gyorskörképéből kiderült, hogy sokat spórolnak a magyarok egy-egy tankolással, és a legtöbben azokat az üzemanyagokat választják, amelyekre érvényes az árstop.

A Holtankoljak.hu adatai szerint egy-egy magyar család átlagosan 10–15 ezer kilométert autózik évente. Ez egy átlagos fogyasztású személyautó esetében havi egy-másfél teli tank üzemanyagot jelent. A portál ügyvezetője a Híradónak azt mondta: az üzemanyagárstopnak köszönhetően havonta legalább 10 ezer forintot spórolhat egy család.

Bujdos Eszter hozzátette, a magyar kormány üzemanyagárakat érintő intézkedésének köszönhetően jelenleg nincs olyan európai uniós tagország, ahol kevesebbet kellene fizetni az üzemanyagokért, mint Magyarországon.

hirado.hu