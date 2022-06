A francia elnök átláthatóságot kért a párizsi BL-döntőn kialakult káoszról

2022. június 1. 20:58

Emmanuel Macron francia államfő átláthatóságot kért a labdarúgó Bajnokok Ligája Párizsban rendezett múlt szombati döntője előtt kialakult káosszal kapcsolatban azelőtt, hogy kormánya illetékes tagjait, Amélie Oudéa-Castéra sport- és Gérald Darmanin belügyminisztert a szenátus vizsgálóbizottsága meghallgatta az ügyben.

Miután heves politikai vita alakult ki abból, hogy ki a felelős a mérkőzést megelőzően az aréna előtt kialakult tumultuózus jelenetekért, Olivia Grégoire kormányszóvivő a szerdai kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy "bizonyára csinálhattuk volna jobban".

"A köztársasági elnök átláthatóságot, a tények feltárását és megoldási javaslatokat kért arra, hogy mindez többet ne fordulhasson elő" - mondta a kormányszóvivő, hozzátéve, hogy Emmanuel Macron ugyanakkor arra kért mindenkit, hogy "őrizze meg a hidegvérét, még akkor is, ha van min változtatni" a rendfenntartásban.

Miután hétfőn megkezdődött a kampány a június 12-én és 19-én esedékes kétfordulós nemzetgyűlési választások előtt, az ügy politikai színezetet kapott, s bel- és külföldön is sokan megkérdőjelezték, hogy Franciaország képes lesz-e olyan sporteseményeket rendezni, mint a jövő évi rögbi-világbajnokság vagy a 2024-es párizsi olimpia.

"Képes-e Franciaország nagy nemzetközi sporteseményeket fogadni? A válasz igen, és négyszer is igen" - fogalmazott a kormányszóvivő.

A Real Madrid-Liverpool FC finálé rendfenntartása körüli polémia szerdán sem csitult.

Billy Hogan, az angol sportklub vezetője azt közölte, hogy a szurkolók beszámolóinak összesítésére hétfőn létrehozott internetes oldalon 24 óra alatt ötezer választ kaptak, s amit arról olvasott, hogy a francia rendőrség hogyan bánt az emberekkel, teljesen elborzasztotta.

A francia sportminiszter és a belügyminiszter szerint elsősorban a brit szurkolók hibáztathatók a kialakult káoszért, miután 30-40 ezer brit szimpatizáns jegy nélkül, vagy hamis belépővel érkezett a stadionhoz, ahol aztán óriási biztonsági gondot okoztak. A francia kormány által közölt számokat Franciaországban és Nagy-Britanniában is vitatta a sajtó.

"Egyértelmű, hogy a dolgokat jobban is meg lehetett volna szervezni" - ismerte el Gérald Darmanin tárcavezető a szenátusi meghallgatásán szerdán. "Egyértelmű, hogy ez a sportünnep elromlott. És nagyon őszintén sajnáljuk, hogy időnként elfogadhatatlan rendbontások történtek" - tette hozzá.

"Amióta belügyminiszter vagyok, soha ennyi rendőrt és csendőrt nem mozgósítottunk egyetlen eseményre" - hangsúlyozta a tárcavezető, elutasítva a jelenlévő rendőrök számát érő bírálatokat.

A miniszter elmondta: azok a brit és spanyol állampolgárok, akiket bántalmaztak a mérkőzésen, hétfőtől feljelentést tehetnek a hazájukban. Azt is bejelentette, hogy a francia rendőrség felügyeleti szerve is vizsgálatot indított. Jelezte, hogy több jegyet is "több százszor hamisítottak". A hatóságok olyan jegyet is találtak, amelyet 744 alkalommal szkenneltek be.

Gérald Darmanin megerősítette azt is, hogy 110 ezren jelentek meg szombaton a Stade de France nemzeti stadion körül.

A párizsi arénában rendezett találkozó csak több, mint félórás csúszással kezdődhetett el, miután a beléptetésnél tumultuózus jelenetek zajlottak le, több liverpooli drukker nem jutott be időben a helyére.

A francia hatóságok a kezdetektől azt hangsúlyozták, hogy a rendőri erők úgy avatkoztak be a tömeg oszlatására, hogy egyetlen súlyos sérülés sem történt.

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés volt államfőjelöltje és képviselőjelöltje szerint Gérald Darmaninnek le kellene mondania a történtek miatt, míg Manuel Bompard, radikális baloldali európai parlamenti képviselő szerint "a belügyminiszter hazudik, ami rossz hír, és nem jó jel az ötéves elnöki mandátum nyitányán".

A kormányszóvivő szerdán jelezte, hogy Gérald Darmanin "a köztársasági elnök teljes bizalmát élvezi".

Az európai labdarúgó szövetség (UEFA) annyit közölt, hogy az érvényes jegy nélkül érkezők miatt alakult ki a káosz. A szervezet 2800-ra becsülte a hamisított jegyek számát a szombati mérkőzésen.

A francia titkosszolgálatok már május 25-én arra figyelmeztettek, hogy mintegy 50 ezer olyan angol szurkolóra kell számítani, aki érvényes jegy nélkül érkezik a párizsi stadionhoz.

MTI