Vallási hovatartozásuk megadására kéri a katolikus híveket a püspöki kar

2022. június 2. 13:34

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) arra kéri a katolikus híveket, hogy válaszoljanak a vallási hovatartozásukra vonatkozó kérdésre az őszi népszámláláson.

A testület nyári rendes tanácskozása után, csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták: a hívek vallási hovatartozásuk megadásával tanúságot tehetnek katolikus hitükről. "Az egyház Krisztus titokzatos teste, ezáltal, ha keresztény hitről beszélünk, akkor Krisztusról beszélünk, akinek megvallása hivatásunk" - fogalmaztak.



A közleményben kitértek arra: az MKPK hivatalos segélyszervezete, a Katolikus Karitász továbbra is többféleképpen segíti az ukrajnai háború elől menekülőket. A határmenti Barabáson eddig közel 15 ezer menekülttel dolgozott legalább 950 önkéntes és 150 munkatárs. A budapesti BOK csarnokban kialakított humanitárius tranzitváróban 12 órás műszakokban szintén több ezer menekült kapott segítséget.



Kárpátalján a Munkácsi Karitásszal együttműködve a Katolikus Karitász már több mint 150 millió forint értékű élelmiszert, higiéniai és gyermekápolási eszközöket, babakocsit, pelenkát, gyógyszert, kötszert, orvosi eszközt és kisbuszokat adott át.



Elindult a szervezet hosszú távú segítségnyújtási programja is a Magyarországon maradó menekültek támogatására. A Karitász segít lakhatásban, munkahelykeresésben, általános ügyintézésben, a gyermekek beiskolázásában. A program célja, hogy a támogatottak mielőbb beilleszkedjenek és önálló életet kezdjenek Magyarországon.



A program keretében országszerte több segítő pontot hoznak létre a közeljövőben - tették hozzá.



Azt is írták: június 22. és 26. között rendezik meg Rómában a Családok X. Világtalálkozóját, melynek imája és felkészítő katekézis-sorozata online is elérhető a csaladegyhaz.hu oldalon.



Idén Szegeden tartják a Katolikus Társadalmi Napokat (Kattárs) a Caritas in Veritate Bizottság és a Szeged-Csanádi Egyházmegye szervezésében szeptember 22. és 25. között. A rendezvény mottója: Megújulni közös értékeinkben. A programok között szerepel teremtésvédelmi vitaest, Bálint Sándor-kiállítás és a hagyományos vásári forgatag sátras kiállítókkal, gyerekprogramokkal és koncertekkel. A záró szentmise szeptember 25-én vasárnap lesz a szegedi Dómban.



Szeptember 17-én rendezik meg a Forráspont ifjúsági imaestet a budapesti BOK csarnokban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ifjúsági bizottsága szervezésében.

Az eseményre idén is a 15-30 év közötti fiatalokat várják. A Forrásponton való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a forraspont.katolikus.hu honlapon található.



A konferencia korábbi döntése értelmében 40 millió forinttal támogatta a nehéz helyzetben lévő venezuelai egyházat Baltazar Enrique Porras Cardozo bíboroson keresztül. A bíboros levelében köszönte meg a támogatást.



A testület döntött arról, hogy Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományoz Bartal Józsefnének, a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége leköszönő világi elnökének.



A püspökök újabb öt évre meghosszabbították Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetőjének megbízatását - olvasható a közleményben.

MTI