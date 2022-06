Menczer: ha valaki egy másik ember halálát kívánja, az vállalhatatlan

2022. június 3. 10:40

Ha valaki egy másik ember halálát kívánja, az vállalhatatlan, és nem lehet azzal elintézni, hogy bocsánat, nem úgy gondoltam - írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára pénteken a Facebookon.

A szélsőséges osztrák televíziós – issuu.com

Menczer Tamás arra reagált, hogy Karl Pachner, az Osztrák Közszolgálati Televízió (ORF) egyik vezetője egy a Facebookon közzétett - időközben eltüntetett - bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor szívinfarktusa "tisztességes dolog" lenne.



Az államtitkár azt írta: súlyosbítja a helyzetet, ha egy befolyásos újságíró, az osztrák közmédia igazgatója kívánja egy megválasztott vezető, a magyar miniszterelnök halálát.



"Ez az önmagában is szörnyű megnyilvánulás az egész ország arculcsapása, hiszen a miniszterelnököt a magyar emberek választották meg" - emelte ki Menczer Tamás.



Hozzátette: nyilvánvalóan Ausztriában is vannak hatóságok, amelyek a médiát felügyelik, és biztos ők is elfogadhatatlannak tartják, ami történt. Cselekedjenek! - szólított fel.

MTI