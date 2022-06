Nobel-díjasunk, Békésy György tiszteletére új emlékérme

2022. június 3. 11:07

Békésy György tiszteletére 7500 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank a Nobel-díjas biofizikus születésnapján – jelentette a Gondolának a Magyar Nemzeti Bank.

A különleges ovális alakú emlékérmék a magyar Nobel-díjasokat bemutató sorozatot gazdagítják. A kibocsátással a fél évszázada elhunyt tudós, illetve munkássága előtt tiszteleg a jegybank, aki 1961-ben „a belső fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért” kapott fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat.

Az emlékérmék előoldalát Endrődy Zoltán iparművész, a hátoldalát Kovács Zoltán szobrászművész tervezte.

Békésy György (1899 – 1972) az Egyesült Államokban élt magyar biofizikus 1961-ben nyerte el a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat az emberi hallószerv működésével foglalkozó kutatásaiért, a belső fül, a csiga ingerlésének fizikai mechanizmusával kapcsolatos felfedezéseiért. Békésy György magyar állampolgárként hunyt el Honoluluban – 1972-ben.

Békésy kutatási eredményei máig hatnak. Ő állapította meg elsőként, hogy a fülben haladó hullámok keletkeznek, valamint kimérte a hullám terjedési sebességét is. Tanulmányai során Békésy kimutatta, hogy a belső fül csigájában lévő alaphártya ugyanúgy rugalmas felületként továbbítja a rezgéseket, ahogyan a középfület határoló dobhártya is. Ezáltal a hangmagasság érzékelése nem történhet az alaphártya rezgésének visszhangja alapján. Bebizonyította, hogy a csigában nemlineáris-hullám halad végig, mely a hanghullám frekvenciájának függvényében, a mintegy 30 mm hosszú járat más-más helyén éri el a maximumát. Ezen felül kimutatta azt is, hogy a keletkező hanghullám csak a forrás szerepét tölti be a hangérzetet közvetítő idegsejtek működésében, melyhez a csigában található elektrokémiai források biztosítanak energiát.

Kutatómunkájának köszönhetően ismerhettük meg, hogyan hallunk. Az általa kifejlesztett audiométer működési elve alapján működnek a ma is használt hallásvizsgáló eszközök.

A Magyar Nemzeti Bank 7500 Ft névértékű ezüst emlékérmét, és annak 2000 Ft névértékű színesfém változatát bocsátja ki Békésy György megnevezéssel a Nobel-díjas tudós halálának 50. évfordulója alkalmából. A különleges, ovális alakú emlékérmék a 2012-ben indult magyar Nobel-díjasokat bemutató sorozat 6. tagjaként, a Szent-Györgyi Albert, a Wigner Jenő, a Bárány Róbert, a Zsigmondy Richárd, valamint a Hevesy György előtt tisztelgő emlékérméket követik a sorban.

A Békésy György tiszteletére megjelenő emlékérmék elsődleges szerepe a figyelemfelhívás, ismeretterjesztés, a készpénzforgalomban nem játszanak szerepet. Az ezüst és a színesfém emlékérmék érmeképei megegyeznek, csak az értékjelzésben térnek el.

Az emlékérmék előlapja Békésy György kutatásának egyik legfőbb eredményét jeleníti meg, a környezetből érkező hanghullámok belső fül csigájában való terjedését ábrázolják. A fül csigájának ábrázolásába illesztve – apró betűkkel, illetve számokkal – belül a „BÉKÉSY GYÖRGY A BELSŐ FÜL CSIGÁJÁBAN LÉTREJÖVŐ INGERÜLETEK FIZIKAI MECHANIZMUSÁNAK FELFEDEZÉSÉÉRT KAPOTT FIZIOLÓGIAI ÉS ORVOSTUDOMÁNYI NOBEL-DÍJAT 1961-BEN” felirat, kívül hanghullámhossz jelölések – „200 Hz 400 Hz 600 Hz 800 Hz 1000 Hz 1500 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 5000 Hz 7000 Hz 20000 Hz” – olvashatók. Az előlapon találhatóak az emlékérmék kötelező elemei: a „7500”, illetve „2000 FORINT” értékjelzés, a „BP.” verdejel, lent – a perem ívét követve – a „MAGYARORSZÁG” felirat és a „2022” verési évszám. A jobb szélen, középen az előoldalt tervező Endrődy Zoltán iparművész mesterjegye látható.

Az emlékérmék értékközvetítő és figyelemfelhívó szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a „Békésy György” ezüst emlékérme - a rendelkezésre álló készlet függvényében - a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém változat pedig egy évig névértéken vásárolható meg 2022. június 3-tól az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.) és webáruházában (https://www.penzvero.hu/) – zárul a Gondolához eljuttatott MNB-jelentés.

