Átadták az OTP Bank új irodaházát: több tízmilliárdba került

2022. június 3. 11:39

Átadták az OTP Bank több tízmilliárd forint értékű beruházással megvalósult új irodaházát a XIII. kerületi Madarász utcában, a Market Zrt. kivitelezésében épült, M12 nevet viselő 84 ezer négyzetméteres irodaház 7 emelet magas, 3 szint földalatti mélygarázs tartozik hozzá.

otpbank.hu

Csányi Péter, a bank vezérigazgató-helyettese az épület pénteki megnyitó eseményén úgy fogalmazott: az M12 nem csupán egy irodaház, sokkal inkább szimbólum, azt az erőt és stabilitást jellemzi, amely magát az OTP Csoportot is. A számos innovatív megoldással négy év alatt elkészült épület több mint háromezer fő számára biztosít közösségi és irodateret - tette hozzá.



Kiemelt figyelmet fordítottak a közösségi terek ideális kialakítására, hiszen az összetartás, a közösség ereje komoly szerepet játszik a bank sikereiben. A kivitelezés során sem a minőségből, sem az innovatív megoldásokból nem engedtek - fejtette ki.



Szrenkó Zoltán, az OTP ingatlanberuházási és ellátási igazgatóságának ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy a közel 13 ezer négyzetméteres telken felépült, több mint 84 ezer négyzetméteres komplexum a LEED környezettudatos épületminősítési rendszer GOLD fokozatával rendelkezik. Ezt a címet azért nyerhette el az M12 irodaház, mert olyan jövőbemutató és fenntartható megoldásokat alkalmaz, mint a korszerű gépészeti és elektromos rendszerek, a mennyezeti fűtés-hűtés, a hőszivattyú hulladékhőjének hasznosítása a melegvíz előállításához, az esővíz újrahasznosítása vagy az okos világításvezérlés. Az épületben korszerű menedzsment rendszer is működik a különböző energia-előállító eszközök hatékony üzemeltetéséhez. A 878 férőhelyes parkolóházban 20 elektromos autótöltő is rendelkezésre áll - ismertették.



Az MTI-nek elmondták: az átköltözés az épületbe folyamatos, már mintegy ezren itt dolgoznak, a tervek szerint július közepére a bank több mint háromezer munkatársa már az új irodaházban végzi a munkáját. A Nádor utcában lévő székházépület továbbra is a központi irodaházként működik.



MTI