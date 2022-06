Magyar Levente: a magyarokat nem ócsárolhatja senki

2022. június 3. 15:30

Megengedhetetlen, hogy a magyarokat, demokratikusan megválasztott kormányukat vagy annak vezetőjét ócsárolják - erről beszélt Magyar Levente külügyminiszter-helyettes a magyar közmédiának adott nyilatkozatában pénteken.

Magyar Levente arra reagált, hogy Karl Pachner, az Osztrák Közszolgálati Televízió (ORF) egyik vezetője egy a Facebookon közzétett - időközben eltüntetett - bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor szívinfarktusa "tisztességes dolog" lenne.



Magyar Levente az eset miatt az ausztriai követség ügyvivőjének kifejezte "a magyar kormány mély megütközését afölött, hogy a tegnapi napon az osztrák állami médiaszolgáltató egyik vezető beosztású munkatársa még a jelenlegi felfokozott európai politikai diszkurzusban is egyedülállóan durvának és botrányosnak mondható szavakkal illette Magyarország demokratikusan megválasztott miniszterelnökét, aki mögött ráadásul a magyarok elsöprő többségének is a támogatása áll, ezáltal minden magyar sértve érezhette magát".



Ezt számon kellett kérni az osztrák kormány képviselőjétől, aki egyébként elhatárolódott ezektől a szavaktól és kifejezte az együttműködés iránti szándékát - tette hozzá.



"Azt egyértelművé tettem mindazonáltal, hogy a jövőben ezeket a szavakat, hogyha elhangoznak, nem fogjuk tudni ennyivel elrendezni. Ezek a szavak túlmennek azokon a civilizációs normákon, amelyek Európában megengedettek még egy ilyen háborús időszakban is, amikor egyébként arra kellene minden erőnket fordítani, hogy együtt legyünk úrrá azokon a kihívásokon, amelyeket a háború lökéshullámai keltenek" - fejtette ki a külügyminiszter-helyettes.



Hozzátette: "Ausztriával mi jó viszonyra törekszünk, de sem Ausztriának, sem más külföldi szereplőnek nem fogjuk megengedni azt, hogy a magyarokat, a magyarok demokratikusan megválasztott kormányát, annak vezetőjét ócsárolják".

MTI