Moszkva felmondta az orosz-amerikai kulturális egyetértési memorandumot

2022. június 3. 16:49

Az orosz fél június 1-jén jegyzéket adott át a moszkvai amerikai nagykövetségnek a kultúráról, a bölcsészet- és társadalomtudományokról, az oktatásról és a médiáról szóló egyetértési kétoldalú megállapodás felmondásáról - jelentette be Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a pénteki sajtótájékoztatóján.

Zaharova – TASS/Orosz Külügyminisztérium Sajtószolgálata

"Az amerikaiaknak az orosz kultúra 'eltörlését' célzó akciói oda vezettek, hogy egyszerűen nincs értelme a memorandum további megőrzésének. Június 1-jén erről értesítést küldtünk az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének. Ismételten felhívjuk az amerikai fél figyelmét arra, hogy Washington bármilyen barátságtalan kirohanása elkerülhetetlen és megfelelő válaszlépést fog kapni" - mondta.



A szóvivő szerint többé nem elfogadható, hogy az amerikai kormányzat, miközben az orosz kultúrát és annak minden hordozóját "valóságos üldözésnek veti alá", továbbra is úgy népszerűsítse projektjeit és értékeit Oroszországban a memorandum égisze alatt, mintha semmi sem történt volna.



"Az orosz írók, zeneszerzők, festők, mérnökök és még a topográfusok öröksége is támadás alatt áll az Egyesült Államokban. De ez nem bennünket sújt, hanem a világ civilizációját, ez a probléma. Egy ilyen kampány abszurditása és hiábavalósága nyilvánvaló minden józan gondolkodású, művelt, intelligens ember számára" - hangoztatta.



Korábban az amerikai külügyminisztérium sajnálatát fejezte ki, hogy Moszkva felmondja a memorandumot és jelezte: továbbra is szívesen látják az Egyesült Államokban az orosz diákokat és tudósokat.



Zaharova azt is közölte, hogy az orosz külügyi tárcához hétfőre bekérették az amerikai tömegtájékoztatási eszközök moszkvai képviseleteinek vezetőit, hogy tisztázzák velük Washington "ellenséges irányvonalának következményeit" és a médiaügyekben kialakult problematikát. Az orosz média és újságírók céltudatos zaklatásával vádolta meg az amerikai hatóságokat, valamint azzal, hogy módszeresen igyekeznek kiszorítani az információs térből a számukra nem rokonszenves hírforrásokat.



Elmondta, hogy egyes orosz tudósítók és médiumok bankszámláit zárolták az Egyesült Államokban, valamint elutasították a vízumuk és az akkreditációjuk megújítását.



"Washington mindent megtesz annak érdekében, hogy ellehetetlenítse, betiltsa és korlátozza az orosz médiatermékeket és -tevékenységeket" - mondta, hozzátéve, hogy az amerikai hatóságok a tisztogatásba bevonták a nagy informatikai vállalatokat is, amelyek globálisan blokkolják a hozzáférést az orosz médiához. Zaharova "a legkeményebb ellenlépéseket" helyezte kilátásba arra az esetre, ha az Egyesült Államokban akkreditált orosz újságírókat nem engedik ismét normálisan dolgozni.

MTI