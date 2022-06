Kormány: a háborús veszélyhelyzeti intézkedések meghosszabbítása

2022. június 3. 18:42

A kormány az Országgyűlés elé terjeszti a háborús veszélyhelyzeti intézkedések meghosszabbítását - tájékoztatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ pénteken az MTI-t.

Felidézték: az elhúzódó ukrajnai háború miatt a kormány május 25-i hatállyal háborús veszélyhelyzetet hirdetett. Ez a különleges jogrend segíti, hogy a kormány gyors és határozott döntéshozatallal, jogszabályalkotással tudjon reagálni a háború okozta biztonsági, humanitárius és gazdasági következményekre, ilyenek például a honvédelmi és rezsivédelmi intézkedések is - emelték ki.



"A kormány célja, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát, és megvédje a magyar gazdaságot és lakosságot a háború okozta gazdasági, inflációs és energiaválság káros hatásaitól" - fogalmaztak, hozzátéve: az ezt szolgáló kormánydöntésekről, rendkívüli intézkedésekről a veszélyhelyzethez kapcsolódó külön kormányrendeletek rendelkeznek.



Emlékeztettek arra, a kormány létrehozza a rezsivédelmi alapot, amely védi a családokat az egyre jobban emelkedő energiaárak költségeitől, úgy, hogy az emelkedő kamatok és árak révén a bankok és a nagy multicégek extraprofitját ide kell befizetni. Továbbá létrejön a honvédelmi alap, amely a honvédség megerősítésének költségeit szolgálja - közölték.



"Ahogy a kormány már korábban vállalta, megvédi a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést az elhúzódó háborús helyzetben" - szögezték le.



A kormány most a különleges jogrendben alkotott rendeletei hatályának meghosszabbítására tesz javaslatot az Országgyűlésnek, ezzel is biztosítva az intézkedések jogszabályi erejét és felhatalmazását. A javaslat elfogadásával az Országgyűlés felhatalmazást ad a kormánynak a további intézkedésekre és rögzíti, hogy az Országgyűlés a törvényjavaslat hatálybalépéséig megalkotott, rendkívüli intézkedéseket tartalmazó kormányrendeleteket megerősíti - írták.



Ezáltal az Országgyűlés politikailag elismeri a kormánynak a háború, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárítása érdekében megtett lépéseit - olvasható a közleményben.

MTI