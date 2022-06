Az USA is elkezdte szűkíteni a fegyvertartás lehetőségét

2022. június 3. 19:41

Elfogadta a fegyvervásárlás szigorításáról a törvényjavaslatot az amerikai képviselőház illetékes bizottsága csütörtökön este - jelentette több amerikai lap pénteken. A demokrata párti többségű igazságügyi bizottság 25:19 arányban fogadta el a törvénytervezetet.

Jerold Nadler – nbcnews.com

A törvényjavaslatot Jerrold Nadler, New York állam képviselője nyújtotta be az elmúlt hetek sorozatos tömeglövöldözéseire reagálva. Az úgynevezett "Védjük meg a gyermekeinket" nevű jogszabály-tervezet 21 évre emelné a félautomata puskák vásárlásának korhatárát, valamint törvénytelennek minősítené és beszolgáltatásra kötelezné a nagy kapacitású lőszertárolókat és -adagolókat. A tervezetet több mint kilenc órányi tárgyalás után fogadták el.

Az összesen 44 fős bizottságban a pártvonalak mentén oszlottak meg a szavazatok: az összes demokrata párti képviselő a törvényjavaslat javára, míg a Republikánus Párt összes képviselője a javaslat ellen tette le voksát.

Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke az igazságügyi bizottság döntésére reagálva helyi idő szerint csütörtök este egyik demokrata párti kollégájának írt levelében megígérte, hogy már a jövő héten a képviselőház elé bocsátják a törvényjavaslatot és szavaznak is róla. Emellett olyan rendszer tervezetéről is beszámolt, amely a jelenleg működésben lévő "sárga riasztás" rendszer alapján épülne fel; a sárga riasztás az eltűnt, vagy vélhetően elrabolt gyermekekről ad le azonnali információt a környező médiafelületeknek. A tervezet szerint e példára épülve szeretnének riasztási rendszert bevezetni a tömeglövöldözésekre is.

Jerrold Nadler, a törvényjavaslat előterjesztője, bírálta a Republikánus Párt "tétlenségét" a fegyverbirtoklás ügyében, elutasítva azt a narratívát, miszerint a demokrata párti képviselők "átpolitizálják ezeket a tragédiákat annak érdekében, hogy új rendelkezéseket vezethessenek be".

Jim Jordan – nbcnews.com

Jim Jordan, Ohio állam republikánus képviselője erre reagálva elmondta, hogy egyetért a cselekvéssel, azonban úgy véli, a Demokrata Párt nem jó irányból közelíti meg a problémát. Mint fogalmazott, nem a törvények szigorítására, hanem az ok-okozati összefüggések megértésére kellene koncentrálni. Hozzátette, szerinte "a demokraták állandóan a törvénytisztelő polgárok jogainak megnyirbálására törekednek ahelyett, hogy megpróbálnák megérteni, miért történnek ezek a gonoszságok". A képviselő kétségeit fejezte ki a törvényjavaslat hatékonysága felől is.

A vita során felszólalt Lucy McBath, Georgia állam demokrata párti képviselője is, aki a törvényjavaslat mellett érvelve elmondta, miként érezte a saját bőrén a "zabolátlan fegyverhasználat" és "a faji előítéletek" következményeit, miután afroamerikai fiát egy benzinkútnál lelőtték, mert "túl hangosan hallgatta a zenét".

Mindeközben a National Review című amerikai konzervatív lap hírportálja arról számolt be, hogy New York állam törvényhozása csütörtökön megszavazta a félautomata puskák vásárlására és birtoklására vonatkozó korhatáremelést 18-ról 21 évre, jóllehet az amerikai szövetségi törvény értelmében kézifegyverhez - tehát nem puskához - csakis 21 éves kortól juthat bárki. Mint írják, New York városa kivételével - ahol eddig is engedélyhez és 21 éves életkorhoz volt kötve mind a fegyverhasználat, mind a fegyverbirtoklás - a tagállam többi részén már 16 éves kortól szabadon lehet puskát tartani, és még csak engedély sem kell hozzá.

A szenátusban emellett egy tízfős, republikánus és demokrata párti szenátorokból álló csoport igyekszik konszenzusra jutni olyan törvényjavaslat kidolgozásában, amely a biztonságos fegyverhasználatot segítené elő az országban, s amelyet - megegyezés esetén - a hetekben terveznek a szenátus elé bocsátani.



MTI