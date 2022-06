Bezárhatnak az OMV benzinkútjai Magyarországon

2022. június 3. 21:27

Az osztrák OMV schwechati finomítóját az üzem leállásával járó rendszeres karbantartása után nem tudják időben újraindítani - írta a VG internetes oldalán pénteken iparági forrásokra hivatkozva, amelyek szerint ez a helyzet ellátási gondokat vetít előre.

Közép-Európa egyik legnagyobb finomítója a szokásos, tervezett karbantartás miatt 2022. április elején állt le. A tervek szerint június 10-én indult volna újra a termelés, ám becslések szerint ehhez még több hetes pótmunkákra van szükség.



A gazdasági lap úgy tudja, hogy az OMV eddig hivatalosan nem tájékoztatta a Molt és más partnereit sem a problémáról, és az olajtársaság az osztrák kormánytól vár segítséget, vélhetően a stratégiai készletek egy részének felszabadítását.



Az OMV schwechati finomítójában gyártott termékeket Ausztriában és a közép-kelet-európai régió Ausztriához közel fekvő országaiban értékesíti. Az osztrákok mintegy 200 kutat üzemeltetnek Magyarországon, a cég a magyarországi benzinpiac 17-19 százalékát, a dízel esetében a 13-15 százalékát látja el. Becslések szerint az OMV június és augusztus között 30 kilotonna benzint és 50 kilotonna dízelt exportálna havonta Magyarországra.



A cikk szerint ebből arra lehet következtetni, hogy amennyiben az OMV a saját kútjait nem tudja ellátni üzemanyaggal, az ellátási gondokhoz vezethet.



Miután Magyarországon 480 forintban maximálták a kiskereskedelmi üzemanyagárakat, ám Európa-szerte jelentősen drágább a benzin és a gázolaj is, a külföldi beszállítók nem érdekeltek a magyar piac kiszolgálásában - mutat rá a lap. Megjegyzi: ennek hatása már érzékelhető, hiszen az import drámaian csökkent, a Mol 70 százalék körüli piacrésze dízelben már tavasszal 80 százalék fölé emelkedett. Az OMV volt eddig az egyetlen, amely fenntartotta az országba irányuló termékszállítást. Ha ez most elesik, a kieső importmennyiséget a Mol már nem tudja pótolni - írják.



A lap emlékeztet arra, hogy valamelyest csökkent a nyomás a Mol-on azt követően, hogy a kormány kettős üzemanyagárat vezetett be Magyarországon, mivel visszaszorult a benzinturizmus. Ám a nyári turisztikai szezonban jelentősen nő a benzinkutak forgalma - jegyzik meg.



A VG információi szerint a magyar olajcég emiatt tolta el a kötelező karbantartási munkáit, így a százhalombattai finomító augusztusban és októberben fog részlegesen leállni egy-egy hónapra, az üzemanyag termelése augusztusban majd nagyjából a harmadára csökken. A VG-nek nyilatkozó források szerint erre a két hónapra egyelőre nincs megoldás a zavartalan ellátás biztosítására.



A cikk megjegyzi: Ausztria, Csehország, Lengyelország is gondban lesz, hogy dízelellátását biztosítsa.

MTI