Pünkösdi programok a hosszú hétvégére határon innen és túl

2022. június 4. 10:40

Rengeteg programot kínálnak határon innen és túl pünkösd hosszú hétvégéjére. 2010 óta június 4-e a nemzeti összetartozás napja, amely idén pünkösddel és a Csíksomlyói búcsúval is egybeesik, így Erdély kiemelt helyszín lesz.

Határon túli programok

Idén is lesz csíksomlyói búcsú, ahova újra el lehetett jutni a Boldogasszony zarándokvonattal. A vonaton kialakított csendes fülkékben lelki beszélgetésre és gyónásra is lehetőség nyílt. A zarándokok kényelmét étkezőkocsi és mozgó büfé biztosította. Pünkösdi lovas zarándoklat is indul a hétvégén, az összmagyarság imaüzenetei érkeznek lóháton Csíksomlyóra.

Torockói Duna Nap

Erdély egyik legszebb faluja, Torockó ad otthont 2022-ben is a Duna Napnak. Az eseményt minden évben a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezik meg. Idén sem lesz ez másként. Június 4-én, a Trianoni békeszerződés aláírásának 102. évfordulóján tartják a rendezvényt. Hagyományőrző táncegyüttesek, koncertek és gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket.

Vidéki programok

Pünkösdölésre várnak minden érdeklődőt Ópusztaszeren

Lovas ügyességi verseny, bábszínházi előadások, kulturális és gyermekprogramok, a madárvilágot és a Tisza menti életet bemutató rendezvények várják a látogatókat pünkösd hétvégéjén az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban. Vasárnap a Puszta Házánál madárgyűrűzési bemutatókat tartanak, valamint a Por zenekar autentikus magyar népzenével csalogatja az egybegyűlteket a Skanzenbe, ahol a Makói parasztháznál és a Szeged-alsóvárosi portán kézműves foglalkozások várják a gyerekeket. De azt is megtudhatják a látogatók, hogyan készül a foszlós kalács vagy a finom kenyérlángos.

Pünkösdi programokat rendeznek a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban

Népzenével, jazzkoncerttel és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban a pünkösdi hétvégén. A látogatók különös hangszereken, többek között egy konzervdobozból készült gitáron is zenélhetnek majd. A programsorozat első napján, pénteken a vajdasági Szent Mauríciusz Kórus és a Bakos Árpád Trió lép fel. Szombaton festészeti foglalkozáson vehetnek részt a látogatók Novák Erik festőművész vezetésével, majd az Erdőkerülő Quartet lemezbemutató koncertjére kerül sor. Vasárnap a Pannonhalmi Bencés Gimnázium kórusa lép közönség elé, ezt követi a HolddalaNap Zenekar családi programja, ahol balkáni, perzsa, latin-amerikai és flamenco hangszerek csendülnek fel.

Pünkösdölés és Várnapok Hollókőn

Hollókőn pünkösdkor nyílik meg újra a felújítás miatt csaknem két éve bezárt vár. Vasárnap és hétfőn várnapokat rendeznek a Nógrád megyei faluban, ahol megelevenednek a régi pünkösdi népszokások. A frissen felújított Várban Szent László Vitézei tartanak fegyveres bemutatót, a zenészek pedig különböző időpontokban muzsikálnak a hollókői vár udvarán. Akinek kedve van, kipróbálhatja a középkori fegyvereket, illetve felpróbálhatja a korabeli ruhákat is. Vasárnap az ófaluban pünkösdi áldásosztás, néptáncoktatás, népzenei koncert, kézműves vásár várja az odalátogatókat. A Hollókő Pünkösdi Királya címet is meglehet pályázni, amelynek elnyeréséhez népi ügyességi feladatokat kell teljesíteni. A pünkösdvasárnapi ingyenes rendezvényen az ófalu udvaraiban gasztronómiai ínyencségek is várják az érdeklődőket.

Passiójáték, hangszerbemutató, táncszínház a kecskeméti pünkösdi családi napon

Keresztény művészeti kiállítás, táncszínház és táncház, versmondó találkozó, hangszerbemutató, illetve koncert is szerepel a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház pünkösdi család napi programjai között, de megelevenedik Krisztus szenvedéstörténete is június 3-án és 4-én Kecskeméten.

A Zsámbéki Pünkösdi Fesztivállal nyit idén a Zsámbéki Nyári Színház

Június 3. és 5. között első alkalommal rendezik meg a Zsámbéki Pünkösdi Fesztivált, amellyel megnyitja kapuit a Zsámbéki Nyári Színház és állandó nyári játszóhelye, a Zichy-kastély ősfás udvarán felállított szabadtéri színpad, ahol június elejétől augusztus végéig színházi, irodalmi és zenei programok várják a közönséget. Zarándoklattal indul a háromnapos esemény – Budapesttől Zsámbékig –, majd a Zichy-kastély udvarán fellép többek között a Platon Karataev, a Lóci játszik, az Aurevoir, a Szabó Balázs Bandája, a Csaknekedkislány és a Pici Szív Tánczenekar.

Budapesti programok

Két év kihagyás után ismét nyit a Gyerek Sziget

Két év kihagyás után pünkösd hétvégéjén, majd az azt követő két hétvégén újra vár mindenkit a közkedvelt Generali Gyerek Sziget, a szokott helyen, az óbudai Hajógyári-szigeten. Az ország egyik legnagyobb ingyenes családi rendezvénye számtalan programot kínál. A nagyszínpadon többek között fellép Halász Judit, az Alma együttes és a Veronaki. A páratlanul szép környezetben kézműveskedés, Braille-írás-tanulás, kavicsszobrászat, szájjal-lábbal festés és társasjáték is lesz, valamint bohócok is várják az érdeklődőket.

Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál pünkösd hétvégéjén

Induljon a nyár a belváros szívében egy szabadtéri bor és pezsgő partival! A Szabadság téren várja az odalátogatókat minden idők első belvárosi Bor és Pezsgő Fesztiválja, június 2-6. között. A hazai pincészetek legjobb nedűi, valamint illatozó street food ételek nyújtanak kulináris élményt a borbarát és a különleges ízek kedvelőinek számára.

Fergeteges Duna Karnevál (2022. június 3-12.)

Megszokott karneváli hangulatban, ingyenes programokkal, külföldi és hazai táncegyüttesek közreműködésével, hungarikumokkal, pünkösdi tánckarnevállal vár mindenkit, a 27. alkalommal megrendezett Duna Karnevál, június 3. és 12. között. A rendezvény Budapest négy helyszínén lesz jelen. A karnevál megkoronázásaként, június 10-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpad mutatja be egyedülálló gálaműsorát.

