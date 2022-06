Gálakoncerttel ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Szent Efrém Férfikar

2022. június 4. 13:50

Nagyszabású jubileumi gálakoncerttel, 300 fellépővel ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Szent Efrém Férfikar a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon június 11-én, a zenei program díszvendége Victor Solomon énekes lesz - közölték a szervezők az MTI-vel.

A népszerű vokális együttest 20 évvel ezelőtt indította útjára a Liszt-díjas Bubnó Tamás. A sokszorosan díjazott Szent Efrém Férfikar két évtizedes pályafutása alatt sikerrel koncertezett a világ négy különböző kontinensén, több mint 30 országban - olvasható a közleményben.

Mint írják, június 11-én a 20 éves jubileum alkalmából egy nagyszabású kórusgálát szerveznek a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Az együttes együtt lép fel azokkal a kórusokkal, melyekkel az elmúlt években meghatározó művészi együttműködést alakítottak ki, mindezt a szimfonikus zenekari kíséret és a különleges látványelemek teszik még ünnepibbé.

A tájékoztatás szerint a koncerten a kora középkortól a gospelen át a modern slágerekig ívelő, és kizárólag erre az alkalomra írt feldolgozások is lesznek. A 300 énekes fog együtt ünnepelni az énekegyüttessel. Az este díszvendége 2021-es The Voice gospel énekes finalistája, az amerikai Victor Solomon lesz.

A közlemény felidézi, hogy a koncerten megszólal a Trónok harca és a Shakespeare korabeli Greensleeves dallamból komponált szimfonikus zenekari mű, a Swing a la Djangoval közösen adja elő a Szent Efrém Férfikar Mozart Török indulójának feldolgozását, amibe az 1990-es évek török pop előadójának, Tarkannak két slágerét is elrejtették.

A koncerten Victor Solomonnal megidézik az észak-amerikai gospel-kultúrát: az As I Went Down kezdetű amerikai népdaltól az énekes saját szerzeményein át Leonard Cohen Hallelujah-jáig terjed a közös számok listája. Az énekest nemcsak vokálisan, hanem zenekarrá alakulva is kísérni fogja a Szent Efrém Férfikar.



A Férfikar elmúlt 20 évének legfontosabb és legsikeresebb darabjai, így Bartók Béla Négy régi magyar népdalfeldolgozása, Bubnó Tamás karácsonyi kántáló-csokra és a Cherez pole című ukrán Mária-ének is elhangzik. A gálakoncert végén pedig több mint 300 fellépő fogja közösen énekelni a Heaven for Everyone című Queen-dalt - írja a közlemény.

Az koncerten fellép többek között a Lautitia Kóruscsalád, a Budapesti Énekes Iskola, a Gödöllői Premontrei Schola, valamint a Gráf Zsuzsanna vezette Angelica leánykar is.

Bővebb információk a programról a www.szentefrem.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben.

MTI