Női kézilabda BL - Az Esbjerg legyőzésével döntős a Győr

2022. június 4. 17:55

A Győri Audi ETO KC kilencedik alkalommal jutott döntőbe a női kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel 32-27-re legyőzte a dán Esbjerg csapatát a szombati elődöntőben, a budapesti négyes döntő első játéknapján.

Az ETO idén 14. alkalommal szerepel a legjobb négy között a BL-ben, eddig ötször nyert aranyérmet, tavaly harmadik lett.

A győriek ellenfele az MVM Dome-ban vasárnap 18 órakor kezdődő fináléban a francia Metz HB vagy Tomori Zsuzsanna csapata, a címvédő norvég Vipers Kristiansand lesz.



Eredmény, elődöntő:

Győri Audi ETO KC-Team Esbjerg (dán) 32-27 (15-15)



MVM Dome, 14 800 néző, v.: Vranes, Wenninger (osztrák)

gólszerzők: Oftedal 5, Blohm, Fodor 4-4, Hansen, Rü 3-3, Solberg, Schatzl, Kristiansen, Lukács, Faluvégi, Pintea 2-2, Nze Minko 1, illetve Reistad 8, Breistöl, Ingstad 5-5, Nielsen 3, Tranborg, Jacobsen 2-2, Möller, S. Solberg 1-1

lövések/gólok: 43/32, illetve 54/27

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 5/3

kiállítások: 10, illetve 12 perc



A győriek közül az anyai örömök elé néző Kari Brattset és Jelena Despotovic hiányzott, a dánok csak a keretből kizárt Estavana Polmant nem nevezték a meccsre.

"Új csarnok, régi Győr" - adta ki a jelszót Ambros Martín vezetőedző a kezdés előtti nyilatkozatában. A győriek spanyol mestere arra utalt, hogy csapata négyszer nyert BL-t a Papp László Budapest Sportarénában, idén viszont már az MVM Dome a torna helyszíne.

Jól kezdett az ETO és 4-3-ra vezetett, ezt követően azonban több mint öt percig nem talált a hálóba, és az egyre hatékonyabban védekező Esbjerg 7-4-re ellépett. A tavalyi négyes döntő legjobb játékosának megválasztott Henny Reistad ezúttal is remekelt - ötször talált be 17 perc alatt -, győri oldalon viszont a kapus Silje Solberg teljesített kiemelkedően, hiszen bravúros védései mellett két gólt is lőtt.

Tíz percen keresztül felváltva születtek a találatok, azután sikerült egyenlítenie a Győrnek, majd 4-3 után ismét vezetett. Az első félidőben támadásban az ETO, védekezésben viszont ellenfele volt némileg hatékonyabb, a szünetben döntetlenre álltak a felek.

A dánok magas átlövőit a második felvonás elején sem tudta semlegesíteni a Győr, ennek ellenére sikerült 21-18-ra, majd 24-20-ra ellépnie. A dél-koreai Rü Unhi ezúttal nagyszerű teljesítményt nyújtott, és a magyar csapatnál remekül működött a beállók megjátszása is. A 44. percben az Esbjerg jobbátlövője, Mette Tranborg a harmadik kiállítása miatt végleg kivált a játékból, az ETO-ban a csereként beállt Amandine Leynaud is bravúros védéseket mutatott be, így csapata 12 perccel a vége előtt megint három találattal jobban állt.

Ekkor már minden tekintetben fölényben voltak a győriek, nyolc percen keresztül nem kaptak gólt, és mivel a hajrában is magabiztosan kézilabdáztak, összességében imponáló teljesítménnyel jutottak a fináléba.

A kapusok közül Silje Solberg 11, Amandine Leynaud hat védéssel járult hozzá a sikerhez, a túloldalon Rikke Poulsen hat lövést védett.

A két csapat harmadik egymás elleni mérkőzésén is győri siker született. Az európai szövetség adatai szerint a 14 800 fős nézőszám rekordot jelent, ugyanis női klubcsapatok mérkőzésén még soha nem volt ennyi néző kézilabdában.



Később:

Vipers Kristiansand (norvég)-Metz HB (francia) 18.00

MTI