Gyalázatosat posztolt Niedermüller

Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere, volt európai parlamenti képviselő a nemzeti összetartozás napján érezte idejét annak, hogy kifejtse: mennyivel jobban jártak a külhoni magyarok azáltal, hogy nem Magyarországhoz tartoznak – emelte ki a PestiSrácok.hu

Mint írják: aki időnként olyan etűdökkel borzolja a kedélyeket, mint a dermesztő képződménynek titulált fehér, keresztény, heteroszexuális emberek, most egészen elképesztő merészséggel posztolta ki az összetartozás napján Niedermüller Péter, hogy véleménye szerint Trianonnak köszönhetően élnek ma jobban a magyarok a környező országokban. Közösségi oldalán úgy fogalmazott: És gondoljunk azokra a magyarokra is, akik Trianonnak is köszönhetően ma jobban élnek Romániában, Szlovákiában, és a többi környező országban, mint mi itthon Magyarországon.

A portál hangsúlyozta azt is: a politikus láthatóan úgy érezte, hogy az előbbi sorokat érdemes lenne még megfejelni. Mint írja: Orbán, a hazugságokra épülő politika, az olcsó ostoba nacionalista demagógia, a mindent eluraló korrupció megmaradt nekünk, nekik pedig megmaradt a szabadság, a nyílt társadalom, az Európához való tartozás, a jobb élet, a jövő reménye…

A cikk hozzáteszi: halkan emlékeztetnénk arra a gondolatra, melyet az általa tisztelt Gyurcsány elvtárs mondott még Magyarország miniszterelnökeként: El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék! Lehet menni!

A PestiSrácok.hu szerint Niedermüller Péter akár meg is fogadhatná pártelnökük tanácsát.