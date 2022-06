Norvég tarackokat vetettek be Ukrajnában

2022. június 6. 12:45

Valerij Zaluzsnyij, Ukrajna fegyveres erőinek főparancsnoka elmondta, hogy az M109A3-as amerikai önjáró páncélosok, amelyeket Norvégia nemzetközi technikai segítségnyújtás keretében bocsátott a háborúban álló ország rendelkezésére, „már az élvonalban vannak, nagy pontossággal találják el a célpontokat, és megsemmisítik az ellenséget” – írta az Interfax hírügynök értesüléseire hivatkozva az Index.

„Az M109A3-as tarackok nagyobb kaliberűek, és erősebb lőszerrel rendelkeznek, mint szovjet társaik. A lőtávolságuk akár 22 kilométer is lehet. A jövőben azonban aktív sugárhajtású lövedékeket használhatunk, amelyek növelik ezt a távolságot” – mutatott rá a főparancsnok.

Zaluzsnyij megjegyezte, az ukrán hadsereg egy hét alatt könnyedén elsajátította az M109A3 használatát – olvasható a portálon.

STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP

