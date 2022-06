Üzentek a határon túli magyarok Niedermüller Péternek

2022. június 6. 16:35

Jól jártak Trianonnal a külhoni magyarok – erről írt internetes bejegyzésében Niedermüller Péter. A DK-s polgármester a nemzeti összetartozás napján úgy fogalmazott: „gondoljunk azokra a magyarokra is, akik Trianonnak is köszönhetően ma jobban élnek Romániában, Szlovákiában, és a többi környező országban, mint mi itthon, Magyarországon.” Niedermüller Péter volt az a baloldali politikus is, aki korábban rémisztő képződménynek nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat és nőket. Mostani kijelentése miatt a Fidesz szerint a Gyurcsány-párt politikusának bocsánatot kell kérnie, és távoznia kell a közéletből – számolt be az M1 Híradója.

„És gondoljunk azokra a magyarokra is, akik Trianonnak is köszönhetően ma jobban élnek Romániában, Szlovákiában, és a többi környező országban, mint mi itthon, Magyarországon” – ezekkel a gondolatokkal emlékezett meg Erzsébetváros DK-s polgármestere az első világháborút lezáró békeszerződésről, melynek értelmében a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát. A balliberális politikusnak mindez a nemzeti összetartozás napján, késő délután jutott az eszébe.

„Jöjjön, lakjon Romániában, hogy okuljon egy kicsit, lássa meg, milyen itt magyarnak lenni. Szégyenletes, amit mond” – fakadt ki Niedermüller Péter szavaira egy kommentelő.

Egy másik hozzászóló azt írta: „Szégyen polgármester úr! (csupa kisbetűvel, mint az árulók). Remélem, mihamarabb bocsánatot kér a határon túli magyaroktól, akik Ön szerint jobban élnek!”.

Voltak olyanok is, akik még ennél is keményebb szavakkal véleményezték a Gyurcsány-párti politikust. Egyikük úgy fogalmazott: „Kedves »péter«, ön az emberiség pöcegödre.”

Niedermüller Péter már korábban is tett kirekesztő nyilatkozatot. Az ATV stúdiójában például a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat és nőket becsmérelte. Beszélgetőtársai pedig – köztük a Párbeszédes Tordai Bence is – helyeslően reagált a politikus gondolataira.

A DK korábbi szóvivője, Barkóczi Balázs szerint párttársa megnyilatkozása nem volt rasszista. Sőt, azt állította: azok hibáztak és azoknak kell eltűnniük a közéletből, akik politikai célzattal forgatták ki erzsébetvárosi polgármesterük szavait.

Gyurcsány Ferenc is kiállt Niedermüller Péter mellett. A párt elnöke közösségi oldalán azt írta: „Ember vagy. És ez a legfontosabb” .

„A többi mehet a pokolra” – tette hozzá az egykori miniszterelnök.

Az Alapjogokért Központ korábban videót közölt Niedermüller Péter volt EP-képviselő politikai munkásságáról. Ebben az látható, hogy a Gyurcsány-párti politikus többször is éles szavakkal támadta a magyar kormányt és számos bűncselekmény, köztük gyűlöletbűncselekmények elkövetésével vádolta meg Brüsszelben.

A Fidesz a DK-s politikus mostani, Trianon kapcsán megfogalmazott szavaira úgy reagált: Niedermüller Péter haladéktalanul távozzon a magyar közéletből, és kérjen bocsánatot a gyalázatos kijelentéséért! A Gyurcsány-párt szövetségesei pedig határolódjanak el a nemzeti önbecsülésünk ellen intézett durva támadástól.

hirado.hu - M1