Megalakult a Ficsak első határon túli tagszervezete a Délvidéken

2022. június 7. 11:37

Megalakult a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) első határon túli tagszervezete a Vajdaságban - közölte a szervezet kedden az MTI-vel.

A közleményben azt írták, hogy a Ficsak - 2015-ös megalakulása óta - "előremutató, a gyermeket nevelő családok mindennapos problémáira reflektáló kezdeményezéseivel véleményformáló erővé nőtte ki magát", mostanra pedig "elérkezett a pillanat, hogy a külhoni magyarság lokális igényeire és problémáira is válaszokat keressen", ezért jött létre az első határon túli Ficsak tagszervezet.



A Ficsak szeretné a határon túli magyarságot, a magyar családokat helyben is segíteni, támogatni. A Bácskossuthfalván megalakult új szervezet az ott élő magyar családoknak színes és tartalmas családi programokat, kulturális és természetközeli élményeket akar kínálni, így a programok között szerepel falunap, tábor, főzőverseny és mesedélután.



A Király Nóra által alapított civil szervezet azért dolgozik, hogy minél több jól működő, szerető család éljen az országban, valamint szeretnék a családos életforma örömeit megismertetni a fiatalabb generációkkal is. A Ficsak a társadalom és a családok között egyfajta kommunikációs csatorna szeretne lenni: a társadalom figyelmét a családokra irányítani, a családok felé pedig az őket érintő lehetőségeket kommunikálni.



Jelenleg országszerte több mint 20 településen van jelen a Ficsak, de céljuk az országos lefedettség elérése, hiszen - mint írták - "hazánk minden táján élnek gyermeket nevelő családok, akiknek sokoldalú támogatása, problémáik hatékony kezelése nemcsak az adott családok életét könnyítheti meg, de az egész magyar társadalom alapvető érdeke is".



A Ficsak nyitott minden olyan kezdeményezés felkarolására, amely a társadalom alapegységét, a családot erősíti, amely közösséget épít, és értéket közvetít - írták a közleményben.



MTI