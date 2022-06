Hisztéria alakult ki az orosz külügyminiszter tervezett látogatása körül

2022. június 7. 12:18

Sokaknak fejfájást okoz, hogy Szerbia nem minden csoportba akar beállni, ezért is okozott felháborodást, hogy Belgrád fogadná Szergej Lavrov orosz külügyminisztert - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök a közszolgálati televízióban (RTS), hozzátéve, hogy rég nem tapasztalt akkora "hisztériát" Szerbia ellen, mint amely most alakult ki.

A szerb elnök az RTS hétfő esti híradójában kiemelte: nem lepődött meg azon, hogy az orosz külügyminiszter végül lemondta belgrádi útját, hiszen napok óta látszott, hogy bonyolult a helyzet, végül pedig Bulgária, Észak-Macedónia és Montenegró bejelentette, hogy nem engedi át a légterén a Szergej Lavrovot szállító gépet.

Vucic azt mondta:, nem érte váratlanul, hogy elmaradt a látogatás, a kialakult légkörrel viszont nem elégedett. "El sem tudják képzelni, hány beszélgetést folytattunk, amelyben azt kérték Szerbiától, hogy tagadja meg az orosz külügyminisztertől a vendégszeretetet" - közölte a szerb államfő. Mint mondta: mivel Oroszország ellen nem tudnak semmit tenni, "Szerbián élik ki magukat" - húzta alá. Arra is felhívta a figyelmet, hogy hétfőn több nyugati újságíró érkezett Szerbiába, mint bármikor korábban, csak azért, hogy beszámoljon a Vucic-Lavrov találkozóról, de voltaképpen azért, hogy orosz kapcsolatai miatt támadhassa Belgrádot.



Vucic szerint az ilyen lépéseket a Nyugat csak a Szerbiához hasonló kis országokkal szemben meri meglépni, nyilván nem fogják Törökországtól azt kérni, hogy mondja le Szergej Lavrov ankarai látogatását.



A szerb államfő emlékeztetett arra, hogy Belgrád is elítélte Oroszország Ukrajna elleni háborúját, de - mint mondta - történelmi és kulturális kapcsolatai, valamint a gazdasági érdekei miatt nem csatlakozhatott az Oroszország elleni szankciókhoz. Aleksandar Vucic ugyanakkor hangsúlyozta: Szerbia továbbra is az Európai Unió tagjává kíván válni. Hozzátette: nem számít azonban arra, hogy felgyorsulna a csatlakozási folyamat, és júniusban újabb fejezeteket nyitnának meg, éppen az Oroszországgal fenntartott kapcsolat miatt.

MTI