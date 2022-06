Stuttgarti tenisztorna - Fucsovics szetthátrányból fordított

2022. június 7. 14:04

Fucsovics Márton szetthátrányból fordítva bejutott a nyolcaddöntőbe a 769 ezer euró (297 millió forint) összdíjazású stuttgarti füvespályás férfi tenisztornán.

A világranglista 55. helyezettje a nyitókörben nem panaszkodhatott a sorsolásra, ugyanis a selejtezőből érkezett osztrák Jurij Rodionov várt rá. A 30 éves magyar tavaly az első fordulóban kiesett Stuttgartban, így az idén értékes pontokat gyűjthetett Németországban, s ez azért is kiemelten fontos volt a számára, mert egyelőre nem döntött arról, hogy elindul-e a hónap végén rajtoló wimbledoni bajnokságon. Egy éve ugyanis negyeddöntőt vívott a londoni Grand Slam-versenyen, ahol ezúttal - az orosz és fehérorosz játékosok kizárására válaszul - a férfi sorozatot szervező ATP nem oszt majd ranglistapontokat. Ennek értelmében Fucsovics nem tudja "megvédeni" tavaly ott szerzett 360 pontját (jelenleg 990 pontja van), és akár a top 100-ból is kicsúszhat, így elképzelhető, hogy Wimbledon alatt inkább pontokat hozó kisebb challenger-tornákon vesz részt.



Stuttgartban a legjobb magyar az első szettben nem juttatta bréklabdához a 129. helyével a legjobb osztráknak számító ellenfelét, akinek ugyanakkor hatot is hárítania kellett. Így jutottak el a rövidítésig, melyben a nyíregyházi teniszező 4-2 után sorozatban négy pontot veszített, a második játszmalabdát már nem tudta kivédeni, és 63 perc elteltével szetthátrányba került.



A folytatásban nem változott a mérkőzés képe: Fucsovics magabiztosan hozta az adogatásait, míg a fehérorosz származású Rodionov sikerrel bújt ki a szorult helyzetekből. A hatodik gémben aztán megtört a jég, a balkezes rivális a kilencedik bréklabdánál elbukta a szerváját (4:2), és a magyar remek adogatásai révén nem sokkal később a játszmát is.



Száz perc után jöhetett az utolsó felvonás, melyben Rodionov 1:1-nél "kapitulált", és 3:1 után a magyar teniszező már végigvitte előnyét. A meccs 2 óra 26 percig tartott.



Fucsovics ellenfele a 16 között a harmadik kiemelt lengyel Hubert Hurkacz (13.) lesz, akit mindkét eddigi találkozójukon legyőzött.

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Fucsovics Márton-Jurij Rodionov (osztrák) 6:7 (5-7), 6:3, 6:4

MTI