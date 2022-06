Napsütést, gomolyfelhősödést, zivatart is hoz a nyári nap

2022. június 7. 16:20

Várható időjárás szerda éjfélig: a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, majd nyugat felől frontális felhőzet érkezik, amely éjszaka halad kelet felé. Késő délutántól a Dunántúlon megnő a záporok, zivatarok esélye, melyek éjszaka már a középső országrészben is kialakulhatnak. A Tiszántúlon éjszaka fátyolfelhős lesz az ég és csapadék sem valószínű.



Szerdán a nyugati megyékben délután szakadozik és gomolyosodik a felhőzet, lecseng a csapadék, míg a Tiszántúlon gomolyfelhős idő várható sok napsütéssel, emellett fátyolfelhők is lesznek felettünk és délutántól elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Ma a délkeleti szél időnként megélénkül, majd estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul, és helyenként meg is erősödik. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos lökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 26 és 32 fok között várható, de a Dunántúlon ennél több fokkal hidegebb lesz az idő.



MTI