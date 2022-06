Az amerikai társadalmat megosztó abortusztörvény

2022. június 7. 21:13

A Fehér Ház már készül az alkotmánybíróság szerepét is betöltő amerikai legfelsőbb bíróság júniusi döntésére, amely várhatóan megsemmisíti az abortuszt legalizáló Roe kontra Wade néven ismert, 1973-as legfelsőbb bírósági döntést, és amely válaszlépéseket követel meg a szövetségi és tagállami kormányzatoktól egyaránt - jelentette a The Hill című amerikai hírportál.

A főként kormányzati és washingtoni politikai hírekkel foglalkozó amerikai napilap online kiadása szerint Joe Biden amerikai elnök kormányának tagjai a napokban számos megbeszélést és egyeztetést tartottak tagállami szakértőkkel, érdekképviseleti és más civil szervezetekkel a művi terhességmegszakítással kapcsolatos, egyes tagállamokban már most is hatályban lévő jogi korlátozásokról.



Az újság információi szerint a megbeszéléseken résztvevő személyek elmondták: továbbra is várják a részleteket azzal kapcsolatban, hogyan reagál majd a Biden-adminisztráció a legfelsőbb bíróság döntésére.

Kamala Harris alelnök hétfőn vallási vezetőkkel tartott kerekasztal-beszélgetést Los Angelesben a művi terhesség-megszakításhoz kapcsolódó jogokról, múlt héten pedig az egyik közösségi médiumban tett közzé olyan videót, amelyben amellett érvel, hogy ha a taláros testület megsemmisíti az 1973-as abortusztörvényt, akkor további jogok is veszélyben lehetnek.



Miközben az amerikai társadalom megosztott az abortusz kérdésében, addig egy New York-i színház máris feminista vígjátékkal reagált az amerikai legfelsőbb bíróság júniusban várható döntésének hírére, valamint annak lehetséges társadalompolitikai következményeire.

A keleti-parti metropolisz Greenwich Village nevű negyedében működő Cherry Lane Színház által bemutatott, "Oh God, a Show About Abortion" (Édes Istenem, színdarab az abortuszról) című komédia Alison Leiby színésznő saját élményein alapul, aki a mű szerzője és előadója is egyben.

A színdarab deklaráltan feminista és tabudöntögető, de emellett igyekszik megnevettetni is az embereket, valamint megvédeni az amerikaiak jogát az abortuszhoz.

A New York-i színésznő öngúnnyal antihősként ábrázolja magát, akinek már egyáltalán nincsenek anyasággal kapcsolatos álmai. Az előadások időpontjait június 30-ig meghosszabbították.



MTI