Medárd beköszönt – ha ma esik, negyven napig esik

2022. június 8. 09:45

Az ország nyugati kétharmadában napközben átmenetileg csökken a záporok, zivatarok száma, ezzel együtt pedig a felhőzet is felszakadozik, és a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdai előrejelzésében.

Mindeközben a keleti tájakon a nap nagy részében gomolyfelhős, napos idő várható, és csapadéknak is itt a legkisebb a valószínűsége. Késő délutántól, estétől azonban ismét megnő a csapadékhajlam, ekkortól már az északkeleti, keleti megyékben is van esély záporok, zivatarok kialakulására. A Dunántúlon az északi, míg máshol a délkeleti szelet kísérik élénk, helyenként erős lökések. Zivatar környezetében is lehetnek erős, esetleg viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 32 fok között várható, de a tartósabban felhős nyugati tájakon néhány fokkal hűvösebb időre számíthatunk. Késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2022.06.08. szerda éjfélig.

Délelőttig elsősorban a Dunántúlon és az északi tájakon továbbra is több helyen valószínű zivatar, legkisebb eséllyel a Tiszántúl keleti, északkeleti területein kell rájuk számítani. A legintenzívebb cellákat felhőszakadás (> 25-35 mm), jégeső (ált. 1-2 cm átmérő) és viharos (> 60-70 km/h) széllökés is kísérheti.

Napközben átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam, de a délután második felétől újra egyre alkalmasabbak leszek a légköri feltételek zivatarok kialakulásához az éjszakaihoz hasonló kísérőjelenségekkel – ekkortól már az északkeleti, keleti vidékeken is egyre nagyobb valószínűséggel számíthatunk rájuk. (A zivatartevékenység várhatóan legalább csütörtök hajnalig, reggelig kitart.)

(Forrás: OMSZ)

