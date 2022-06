Bevándorlók randalíroztak a Garda-tónál

2022. június 8. 18:15

Folytatódnak Olaszországban a bevándorlócsoportok által végrehajtott felforgatások, szexuális támadások. Vandalizmus és csoportos molesztálások – valódi erőszakhullám vonult végig június 2-án a Garda-tó partján fekvő Peschiera strandján. Hatalmas rave partyt hirdettek meg a környékbeli fiatalok a TikTok közösségi csoportban, mire ezrek verődtek össze a Garda-tó strandján. A bulizni összesereglett olasz fiatalok közé másodgenerációs afrikai menekültek vegyültek, akik valósággal megszállták a területet, majd bomlasztani kezdték a hangulatot.

Ez itt Afrika! – kiabálták a tömeg közé vonuló arab fiatalok.

Azért jöttünk, hogy visszahódítsuk Peschierát. Ez a mi földünk, egész Afrikának ide kell jönnie – üvöltötték torkuk szakadtából, miközben különböző afrikai ország zászlaját lobogtatták. Még Castelnuovo település polgármesterének is az arcába kiabálták, közvetlen azt megelőzően, hogy kezdetét vette volna az üveg- és kődobálás – számolnak be a helyi napilapok. A pokoli hétvége áldozatairól még mindig nincsenek pontos adatok, a feljelentések folyamatosan érkeznek.

Egy késeléses elkövetőt azonosítottak a hatóságok, két rendőr is megsérült az összecsapások során.

Utólagos elemzések szerint a kezdeti konfliktus egy lopásból robbant ki, majd a helyzet eszkalálódott.

A pokolivá fajult buli tovább folytatódott a Milánóba tartó vonaton. A Peschierából Milánóba igyekvő vasúti vagonokban hat, 16-17 év közötti lány ellen követett el szexuális erőszakot egy afrikai migránsokból álló férfi csoport. „A fehér nők nem szállhatnak fel” – kiáltották az arab férfiak, majd elszabadultak az indulatok. Hiába próbáltak menekülni vagonról vagonra, a lányoknak nem volt esélyük, hogy megússzák a bántalmazást.

A támadások kísértetiesen hasonlítottak a milánói rituális molesztálásokra: kisszámú fiatal, védtelen lány ellen erős fiatal férfiak csoportban csaptak le.

A könnyű zsákmányszerzés, a nők megbecstelenítése nemcsak szórakozásból történik, hanem területszerzési, rituális jelentősége is van. „Az utazás közben fogdosni kezdtek, egyszerre közelítettek meg minket az erős arab férfiak, majd ruhaneműinktől is megfosztottak” – számoltak be az áldozatok a történtekről az Il Corriere della Sera című olasz napilap hasábjain.

Az észak-olaszországi nagyvárosok peremvidékén, főként Milánóban és Torinóban egyre gyakoribbá váltak a nők elleni erőszakos atrocitások. Az elkövetők a legtöbb esetben azok a másodgenerációs afrikai bevándorlók, akiknek állampolgársághoz juttatásáért eltökélten harcol az olasz baloldali politika, Enrico Lettával, a Demokrata Párt elnökével az élen.

Az olasz sajtó igen eltérően számolt be a pokoli hétvége eseményeiről. Többen rejtve tartották az elkövetők származását, és a csoportos erőszak terjedésére fókuszáltak. A jobboldali sajtóorgánumok a másodgenerációs bevándorlók beleilleszkedési kudarcát látják az erőszakos események mögött. A radikális iszlámhoz köthető erőszak, a nőket megszégyenítő atrocitások és a nyugati világ, valamint a befogadó ország elleni gyűlölet intő reakcióit immár egyre nehezebb tagadni Olaszországban. Nem tudni, hogy minek kell még megtörténnie ahhoz, hogy a „szemellenzős” belügyminiszter, Luciana Lamorgese végre belássa, hogy alkalmatlan az ország közbiztonságának koordinálására és lemondjon tisztségéről – írja az Il Giornale jobboldali lap.

MNO