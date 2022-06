Blamázs Timmermans biztosnak, sikerült leszavazni a klímaadót

2022. június 8. 18:20

Óriási blamázs Timmermans biztosnak, hogy a saját szocialistái segítettek nekünk megbuktatni a csomagot – kommentálta Győri Enikő az Európai Parlament uniós klímacsomagról való szavazását. Egymást követik az EP-képviselők megnyilvánulásai a klímaadó leszavazásával kapcsolatban.

Karbonadót kellene fizetnie mindenkinek, aki belső égésű motorral működő gépkocsit használ, ugyanis azok, akik elektromos autóval járnak, már megfizették ezt. A klímaválság kellős közepén minél hamarabb be kell vezetni a zöldátállást – ezzel indokolta kedden Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke az Európai Parlamentben, hogy szerinte miért kellene kivetni karbonadót az autósokra. Az uniós klímacsomaggal kapcsolatos parlamenti vitában hangsúlyozta: a zöldfordulatot Európában az ukrajnai háború fel fogja gyorsítani.

Győri Enikő fideszes EP-képviselő pedig úgy vélekedett a szavazást megelőzően, hogy az Európai Parlament a mostani vitával megmutatta, hogyan lehet jó kezdeményezést is vállalhatatlanná tenni.

A magyar kormány a kezdetektől fogva azon az állásponton van, hogy a környezetvédelem költségeit a nagy környezetszennyezők fizessék meg, semmiképpen ne a magyar családok.

„A célja a szabályozásnak az, hogy az embereknek jobb legyen, nem pedig az, hogy rosszabb. Ha pedig jobb a klíma, de nem tudják kifizetni az energiaszámláikat, akkor egyik ügy megoldásával egy még nagyobb bajt idéztünk el. Tehát nekünk olyan megoldás kell, hogy klímacélok is legyenek, és meg tudjuk védeni az olcsó rezsit is” – fogalmazott korábban a miniszterelnök.

A klímaadó leszavazását Kósa Ádám, a Fidesz–KDNP EP-képviselője is kommentálta. A képviselő közösségi oldalán azt írta: „győzött a józan ész!” Az Európai Parlament leszavazta a klímaadó tervezetét.

„Váratlan fordulat” – kommentálta a klímaadó leszavazását Gál Kinga. A Fidesz–KDNP EP-képviselője közösségi oldalán adta hírül, hogy „sikerült leszavazni a klímaadót az EP plenáris szavazásán”.

Bocskor Andrea, a Fidesz–KDNP EP-képviselője Kósa Ádám hozzászólásához hasonlóan azt írta: „Győzött a józan ész! Sikerült leszavazni a klímaadót az Európai Parlament plenáris szavazásán!”

Hatalmas magyar siker az EP-ben: az Európai Parlament elutasította a klímadóról szóló javaslatot! – írta közösségi oldalán Tóth Edina.

A Fidesz–KDNP EP-képviselője kifejtette: az Európai Parlament a mai napon szavazott az „Irány az 55 százalék” (Fit for 55) klíma- és energia csomagról. Brüsszel az EU károsanyag-kibocsátás kereskedelmi rendszer felülvizsgálata révén többek között egy klímaadó bevezetését javasolta, amelyet az Parlament jelentős többsége elutasított, s ez által megállította az ehhez kapcsolódó jogalkotási munkát a karbonvámokról valamint az klímaalapról is. A szavazás eredménye jelentős siker a Fidesz európai parlamenti képviselői szerint számára, akik mindvégig következetesen harcoltak a lakosságra és a közlekedésre kiterjesztendő klímaadó ellen, elsősorban annak rezsiár felhajtó hatása miatt.

„A szavazás eredménye világosan mutatja, hogy a klímacsomag több sebből vérzik, s nem sikerült sem politikai sem társadalmi támogatottságot a javaslat mellé állítani ”– hangsúlyozta a képviselő.

Majd hozzátette: sajnálatos Brüsszel újabb átgondolatlan és felelőtlen, a józan észnek ellentmondó klímapolitikai intézkedési terve a polgárokra, családokra terhelte volna a zöldítés árát, ez pedig elfogadhatatlan lett volna számunkra.

„Továbbra is azért fogunk küzdeni, hogy ez a javaslat ne legyen elfogadva! Elhivatottak vagyunk a zöld átállás, mint közös cél mellett, de nem mindenáron” – szögezte le Tóth Edina.

Bejegyzésében azt is leírta, hogy „álláspontunk világos: az átállás költségét nem a magyar és európai polgárokkal, hanem a nagy szennyezőkkel kell megfizettetni a zöld átállás árát. Megyünk tovább a megkezdett úton és meg fogjuk akadályozni, hogy az uniós szabályozásból eredő többletterheket a magyar polgárokra hárítsák!”

Az MSZP-s Ujhelyi István is közösségi oldalán adott hangot véleményének a klímaadó leszavazásáról. Az európai parlamenti képviselő azt írta: „Az Európai Parlament többségi szavazással visszaküldte a klímacsomagot a szakbizottságokhoz, így a remélt nagy áttörés egyelőre még várat magára”.

A beterjesztett javaslatok jelentős részét támogattam és most is úgy gondolom, hogy gyermekeink és unokáink jövőjének biztonsága érdekében radikális lépésekre és kompromisszumokra van szükség. A jobboldal azonban a folyamat végén túlzottan is a nagytőke érdekét tartotta szem előtt, a baloldal képviselőjeként nekem viszont kötelességem volt az emberek érdekét kezelni elsődleges prioritásként; ezért végül a szociáldemokrata frakció álláspontjával megegyezően nem szavaztam meg a csomagot – írta Ujhelyi István.

„Felelősek vagyunk a jövőnkért, de nem hozhatunk felelőtlen és egyenlőtlen döntéseket sem ” – tette hozzá az MSZP-s képviselő.

A momentumos Donáth Anna is nemmel szavazott a klímavédelmi javaslatra – ezt közösségi oldalán jelentette be az EP-képviselő. „Leszavazta az Európai Parlament a kvótakereskedelmi rendszer kiterjesztését. A mai ülésen én is leszavaztam a végső szöveget” – emelte ki.

„A klímaváltozás elleni harcból és a zöld átállásból a multinacionális vállalatoknak is ki kell vennie a részét. De úgy tűnik, hogy ezt az Európai Parlamentnél folyamatosan lobbizó egyes nagyvállalatok nem így gondolják: sikerült elérniük, hogy az egyik legfontosabb klímavédelmi javaslat, a kvótakereskedelmi rendszer kiterjesztését annyira felhígítsák, hogy végül kénytelenek voltunk leszavazni” – tette hozzá Donáth Anna.

A momentumos képviselő szerint a zöld átállást csak úgy lehet megvalósítani, ha az ezzel járó költségeket nem hárítjuk a lakosságra.

„Ugyanis a klímaváltozás elleni harc akkor lesz sikeres, ha megfelelő társadalmi támogatottságot tudunk köré szervezni. Ehhez viszont a megélhetési költségek nem emelkedhetnek drasztikusan a zöld átállás miatt, és a polgárokat megfelelő támogatásban kell részesítenünk minél hamarabb” – magyarázta Donáth Anna.

hirado.hu