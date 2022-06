Borbély Ádám: Hadházy tarhálása se nem etikus, se nem átlátható

2022. június 9. 20:00

Borbély Ádám Fotó: MH/Török Péter

„Megválasztottuk, többek között én is rá szavaztam, ezek után az esküt sem tette le, mert megsértődött hogy nem nyert az ellenzék, most meg küldjük neki a pénzt. Egy átlag embernek ki küld pénzt, hogyha megsértődik, és nem megy be a munkahelyére dolgozni?!” – írta az egyik kommentelő Hadházy Ákos posztjához, amelyben Zugló megválasztott, de az esküt – egyedüliként – le nem tett országgyűlési képviselője hatmillió forint támogatást kunyerál a választóktól.

Bár Hadházy Facebook-oldalán gyors a moderálás, azért újra és újra megjelennek a negatív, gúnyos hozzászólások. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán megállapította: „Nem semmi ez a Hadházy Ákos: a követőivel fizettetné meg, hogy nem hajlandó dolgozni.” A politológus bejegyzéséhez is rengeteg bosszús komment érkezett: „ne felejtsék el, hogy Hadházyt választópolgárok delegálták, akiket magukra hagyott”, „ha repülősdizni van pénze, akkor van miből költekezni is”, „ez így igazságos, a fizetésért meg kell dolgozni, ingyen nem jár fizetés, menjen el kubikolni és akkor megérti, hogy a szegény ember kemény munkával keresi meg a kenyerét”, „ha Isaura kiszabadítására tudtak gyűjteni anno, akkor a bázisa összedobja neki azt a pár millát”. Borbély Ádám, a Fidesz zuglói elnöke lapunk megkeresésére úgy fogalmazott: „A közéleti szerepvállalás legalja az, amikor valaki önszántából, tudatosan nem teszi le a képviselői esküjét, majd a később hiányzó tiszteletdíját a lakosságtól kéri be. Nem lep meg: jártam Szekszárdon, láttam, milyen nagy házban él Hadházy, és ha figyelembe vesszük a méregdrága hobbijait, mint a repülés, akkor van is mit finanszírozniuk a támogatóinak” – tette hozzá. Szerinte az effajta pénztarhálás se nem etikus, se nem átlátható. „Hadházy az előző ciklusban is hajtotta a pénzt, mert a hatályos törvényekkel szemben is folytatta állatorvosi tevékenységét, amiből jelentős bevételre tett szert” – idézte fel Borbély.



Hozzátette: „Azért kár letennie az esküt, hogy a havi tiszteletdíjat, a benzinpénzt és a budapesti lakást megkapja, mert saját elmondása szerint sem kíván utána a parlamenti munkában részt venni. A baloldal ügyeletes szélhámosairól mindig kiderül, hogy a kerület rosszul jár velük, ma már mindenki látja ezt Tóth Csaba, Karácsony Gergely vagy Horváth Csaba helyi teljesítménye alapján” – mutatott rá a fideszes politikus.

