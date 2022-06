Európán kívüli vendégmunkások tömeges érkezése?

2022. június 10. 11:28

A Mi Hazánk Mozgalom attól tart, hogy egy jogszabályi könnyítés miatt tízezrével érkezhetnek Európán kívüli vendégmunkások Magyarországra - hangoztatta pénteki budapesti sajtótájékoztatóján a párt munkaügyi kabinetjének elnöke.

Lantos János hangsúlyozta: a jövőben minősített munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül munkavállalási engedély nélkül jöhetnek Magyarországra kilenc harmadik világbeli ország polgárai. Ezzel a kormány végérvényesen lemondott arról, hogy a hazai munkaerőhiányt magyarokkal és tisztességes bérek mellett oldja meg - jelentette ki.



Lantos János annak a véleményének is hangot adott, hogy "a teljesen más világból" érkező emberek letörik a hazai béreket és közbiztonsági kockázatot is jelentenek.



A Mi Hazánk Mozgalom politikusa összességében azt nevezte kívánatosnak, hogy az állásokat hazai dolgozókkal töltsék be, és ha ez nem sikerül, akkor a magyarsághoz kulturálisan közelebb álló, európai államokból engedjenek az országba vendégmunkásokat.



MTI