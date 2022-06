Kubala László-emlékkiállítás a Fáy utcában

2022. június 10. 11:54

Kubala László születésének 95. évfordulója alkalmából egy hónapon át a Fáy utcai Vasas-edzőcsarnok aulájában tekinthetik meg az érdeklődők a legendás labdarúgó hagyatékából származó tárgyakat.

A tárlaton – vasasfc.hu

A klub honlapja emlékeztet arra, hogy a 2002-ben elhunyt Kubalának szobrot emeltek a barcelonai Camp Nou előtt, és több mint egy évtizede az ő nevét viseli a Vasas utánpótlás labdarúgó-akadémiája (VKLA).



Markovits László klubelnök elmesélte, hogy 2011-ben Barcelonában személyesen kérte fel a Vasas nevében a legendás futballista kisebbik fiát, Carlos Kubalát, hogy járuljon hozzá az akadémia névadásához.



"Az első pillanattól a legnagyobb nyitottsággal és bizalommal állt ehhez a kezdeményezésünkhöz, elsősorban az Illovszky Rudi bácsival és édesapámmal ápolt régi barátságnak köszönhetően. Az elmúlt bő egy évtizedben a Vasas Kubala egy branddé vált, és ez a kiállítás is tovább erősíti azt a szándékunkat, hogy megőrizzük Kubala László magyarországi kultuszát" - jelentette ki a klubvezető.



Nagy Miklós, a VKLA akadémia igazgatója kifejtette, nagy büszkeség a számukra, hogy megkapták az államilag elismert sportakadémia minősítést, ami méltó Kubala László személyéhez.



Balogh Balázs, a Kubala-hagyatékot gondozó Puskás Intézet igazgatója közölte, számos különleges tárgy tekinthető meg a Fáy utcában.



"Kiemelném azt az ezüsttálat, amit Kubala 1961-es búcsúmeccsén Puskás Ferenc adott át neki a Real Madrid nevében. Emellett láthatóak lesznek trófeák, bajnoki érmek, és olyan személyes tárgyak is, mint például egy 1950-es igazolvány, amelyben Kubala László édesanyja is szerepel" - mondta.



Szöllősi György, a Puskás-ügyek és a magyar futballhagyomány nagykövete kiemelte, Puskás Ferenc és Kubala László is 1927-ben született, mindketten az NB I, a magyar válogatott, majd a La Liga sztárjai voltak, egyikük a Real Madrid, másikuk az FC Barcelona történetének egyik legnagyobb játékosa lett, szobruk van Spanyolországban és Magyarországon is, és közterület is viseli a nevüket mindkét országban.



Carlos Kubala, a legendás középpályás fia Katalóniából küldött üzenetében megemlítette, édesapja sokszor beszélt neki a nagy vasasos sportolókról, külön kiemelve Markovits Kálmánt, akit minden idők egyik legjobb vízilabdázójának tartott.



"Ezért is volt különleges, amikor tizenegy éve egy férfi hívott Magyarországról, és Markovits néven, a Vasas elnökeként mutatkozott be, és kért találkozót tőlem. Később kiderült, hogy egy fociakadémiát szeretnének elnevezni édesapámról. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy édesapám születésnapján kiállítással emlékeznek meg róla a Fáy utcában" - jelentette ki Carlos Kubala.



MTI