Ha Gyurcsányékon múlna, már háromszoros lenne a gáz és az áram ára

2022. június 10. 14:14

Ha Gyurcsányékon múlna, már a magyar nyugdíjasoknak is háromszorosa lenne a gáz és az áram ára - kommentálta a Fidesz Dávid Ferenc pénteki nyilatkozatát, amelyben a DK politikusa az átlagosnál kisebb jövedelmű nyugdíjasok egyszeri támogatását sürgette.

"Ha most Gyurcsány és a baloldal kormányozna, akkor mostanra már a magyar nyugdíjasoknak is háromszorosa lenne a gáz és az áram ára, ahogy Európa több más országában" - áll a kormánypárt MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írták, a baloldal Brüsszel és a külföldi üzleti körök megrendelésére már simán eltörölte volna a rezsicsökkentést, az árstopokat, és elzárta volna a magyarok előtt is a gázt és az olajat.



MTI