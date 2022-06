Európa jövője: háború vagy béke

2022. június 10. 16:16

Az európai helyzet alakulását tekintve a Magyar Páneurópa Unió szükségesnek látja, hogy a páneurópai mozgalom eredeti szellemiségének megfelelően felhívja a figyelmet arra, hogy Európa veszélyes úton jár, amely ellenkezik azzal a szellemiséggel és szándékkal, amelynek jegyében az első világháború után a páneurópai mozgalom megalakult.

Az első világháború utáni Európa szétzilált körülménye között Richard Coudenhove-Kalergi a páneurópai mozgalom kezdeményezésével a jövendő európai háborúkat igyekezett megakadályozni és hasonló a helyzet most is. Európa – akarata ellenére – egyre inkább belesodródik egy olyan háborúba, amely nem európai érdekek miatt tört ki, nem európai érdekeket szolgál, ugyanakkor Európának fogja a legnagyobb kárt okozni, mind gazdasági értelemben, mind emberveszteség tekintetben, hiszen Ukrajna és Oroszország is európai ország.

Szeretnénk emlékeztetni rá, hogy a mai háború közvetlen előzménye az a 2008-as NATO határozat, amely, a Gorbacsovnak tett korábbi amerikai és német ígéretek ellenére, majd az Európai Gazdasági Közösség alapító államai Franciaország, Németország, Olaszország és a Benelux államok ellenkezése mellett mégis csak felajánlotta a NATO tagságot Ukrajnának. Európának nem fűződik érdeke, sőt Európa érdekei ellen van annak a geopolitikai doktrínának a végrehajtása, amit Brzezinski a „The Great Chessboard” című könyvében, a RAND Corporation pedig a „Extending Russia: Competing from Advantageous Ground” nevű – az amerikai hadügyminisztérium megrendelésére készült – tanulmányában felvázolt.

A Magyar Páneurópa Unió, és a magyar emberek mélységesen együtt éreznek a háború áldozataival és mindazokkal, akiknek a háború sújtotta területekről menekülnie kell. Ukrajna felől ez idáig több mint 750.000 menekült lépte át a magyar határt! A Magyar Kormány és a civil szervezetek mindent megtesznek a humanitárius katasztrófa áldozatainak megsegítéséért, de a Magyar Páneurópa Unió is részt vesz a menekültek segítésében azzal, hogy tagjaink adományaiból alapot teremtve, gyermekes családok elszállásolását, támogatását is megszervezte.

Megdöbbenéssel látjuk az ukrajnai tragédiát, ugyanakkor felelősnek tartjuk magunkat egész Európa jövőjéért is, éppen ezért az a véleményünk, hogy a Páneurópa mozgalomnak elemeznie is kell a kialakult helyzet okait, és keresnie kell a béke megteremtésének lehetőségeit, olyan békét, amely Európa érdekiből indul ki és figyelembe veszi valamennyi fél jogos biztonsági igényeit.

A háború mielőbbi befejezéséhez való hozzájárulás mellett a Magyar Páneurópa Unió fontosnak tartja, hogy Európa jövője az európai hagyományok és kulturális örökség megőrzésére, az egyes tagállamok társadalmi és gazdasági sajátosságainak figyelembevételére épüljön.

Az EU jelenleg független országok szoros szövetsége, megfelelő közös intézményekkel, de elvileg tiszteletben tartja a tagállamok autonómiáját. Ellenezzük az úgynevezett lopakodó jogalkotást, amely egyre több hatalmat központosít, miközben azok, akik a döntéseket hozzák, demokratikus úton nem elszámoltathatók.

Nem tartjuk megvalósíthatónak az Európai Unió föderatív átalakítását, mert azok a gazdasági és társadalmi feltételek, amelyeket a még az 1970-es években készült Werner-, Marjolin- és MacDougall-jelentések a föderáció előfeltételeiként feltártak, nem állnak rendelkezésre. Épp ezért a hatáskörök további centralizációja nem föderális államhoz, hanem egy demokratikusan ellenőrizhetetlen európai birodalmat eredményezne, ami alapvetően ellentmond az unió és elődje az Európai gazdasági Közösség alapelveinek.

Úgy véljük, a Magyar Páneurópa Unió alapelvei megfelelnek annak, amit Richard Coughove Kalergi, majd később az Európai Unió alapítói, Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de Gasperi és a nyomukban Habsburg Ottó, a Páneurópa Unió 1973-2011 között a mozgalom elnöke vallott, akik a nemzetek sokszínűségére és a keresztény civilizációra épülő Európa-eszmény hívei voltak. Hisszük, hogy az ő szellemüknek megfelelően kell Európa jövőbeli építését is folytatni.

Budapest, 2022. 06. 09.

Lóránt Károly írását, mely a 2022. évi küldöttgyűlés határozata alapján készült, szívélyes üdvözlettel közli a Magyar Páneurópa Unió

