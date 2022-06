Koszovó az év végéig beadja uniós csatlakozási kérelmét

2022. június 10. 16:50

Koszovó az év végéig be kívánja adni hivatalosan is az európai uniós csatlakozási kérelmét - jelentette be Albin Kurti koszovói miniszterelnök pénteken Pristinában.

Közölte, hogy a lassú haladás ellenére országának stratégiai célja az európai uniós tagság. "Európa a sorsunk, Európa a jövőnk" - szögezte le Albin Kurti.



Koszovó 2008-ban vált függetlenné Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. Az Európai Unió 27 tagországa közül öt - Románia, Szlovákia, Görögország, Ciprus és Spanyolország - szerint sem önálló állam Koszovó, ezért az ország európai integrációja a pristinai politikusok elvárásainál lassabban halad. Eddig csak a stabilizációs és társulási megállapodást írta alá Brüsszel és Pristina, és a koszovói állampolgárok még mindig csak vízummal tudnak belépni az EU területére.



Koszovói európai integrációjának egyik kerékkötője a feszült viszonya Szerbiával. A kapcsolat normalizálása mindkét ország integrációjának a kulcsa lenne, ám hiába kezdődött 2013-ban brüsszeli közvetítéssel párbeszéd Belgrád és Pristina között, az akkor megbeszélteknek csak töredéke valósult meg ez idáig.



