Új jelvény az oroszországi McDonald's éttermeknek

2022. június 10. 18:01

Új névvel, logóval és tulajdonossal, de lényegében változatlan étlappal kezdenek majd vasárnaptól kinyitni az egykor a McDonald's-lánchoz tartozó éttermek Oroszországban.

bbc.com

Az amerikai cég, a világ legnagyobb hamburgerlánca májusban jelentette be, hogy eladja oroszországi éttermeit az egyik helyi licenctulajdonosnak, Alekszandr Govornak azt követően, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. Az első gyorsétterem megnyitását Oroszország Napjára időzítették, a moszkvai Puskin térre, ugyanoda, ahol a McDonald's első üzlete 1990 januárjában megnyitott a Szovjetunióban. Az első hullámában további 14 éttermet is megnyitnak az orosz fővárosban és környékén.



Az új logó zöld alapon két hasábburgonyát és egy apró hamburgerpogácsát ábrázol. Az új lánc neve egyelőre titok. A McDonald's telefonos alkalmazásának neve pénteken Moj Burgerre (az én burgerem) változott Oroszországban, az online térképen pedig a Mak szó jelent meg az éttermek helyén, de a cég sajtóosztálya szerint csak átmenetileg.



Az orosz médiához kiszivárgott értesülések alapján a Big Mac kivételével gyakorlatilag minden termék megmarad a választékban, igaz, kissé módosított elnevezéssel. A Filet-O-Fish például Fish Burger, a Chicken McNuggets pedig egyszerűen Nuggets lesz. Marad a fagylalt és a pite is, és nem varrattak új egyenruhát a személyzetnek sem, amelynek toborzása javában zajlik. A McDonald'snek mintegy 62 ezer alkalmazottja volt Oroszországban.

Govor – jagranjosh.com



Govor - akinek GiD nevű cége 25 üzletet működtetett Szibériában - azt ígérte, hogy az éttermek számát a jelenlegi csaknem 850-ről ezerre szeretné növelni az országban. Az új tulajdonosnak sajtójelentések szerint gyakorlatilag az egész beszállítói láncot sikerült megőriznie.



A McDonald's, mely 84 százalékban volt tulajdonosa az oroszországi láncnak, több mint három évtizedes jelenléte feladásával kapcsolatban felmerülő költségek miatt 1,2-1,4 milliárd dolláros (453-528 milliárd forint) egyszeri leírásra számít a mérlegében.

MTI