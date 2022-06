Fogolycserével mentenék ki a halálra ítélt két brit állampolgárt

2022. június 10. 21:03

Ukrajna ígéretet tett arra, hogy előnyben részesíti a "Donyecki Népköztársaság" nevű - csak Oroszország által elismert - szakadár kelet-ukrajnai terület legfelsőbb bírósága által halálra ítélt két brit állampolgárt, ha sikerül további fogolycserékről megállapodni Oroszországgal - közölte pénteken egy brit parlamenti képviselő.

Aslin baloldalon, Pinner és a marokkói fogoly – reuters/bbc

A 28 éves Aiden Aslint és a 48 esztendős Shaun Pinnert a dél-ukrajnai Mariupol kikötővárosban fogták el még áprilisban, és azzal vádolták őket, hogy zsoldosként harcoltak ukrán fegyveres alakulatokban a "Donyecki Népköztársaság" államrendjének megdöntéséért. Ugyanezen vád alapján a donyecki bíróság halálra ítélt egy Szaaudun Brahim nevű marokkói állampolgárt is.



Robert Jenrick, annak a nagy-britanniai választókörzetnek az alsóházi képviselője, ahol Aslin családja él, a BBC brit közszolgálati televíziónak péntek este kijelentette: a két brit állampolgár nem zsoldos, hanem "személyes okokból" él Ukrajnában, ahová még az Oroszország indította háború előtt költöztek, és ott csatlakoztak az ukrán fegyveres erőkhöz.



Jenrick szerint így hadifoglyokként kell őket kezelni, és az első adandó alkalommal vissza kell őket juttatni Ukrajnába. Ehelyett egy kirakatper végén halálra ítélték őket - fogalmazott a brit képviselő.



Jenrick elmondta: felkérte Liz Truss brit külügyminisztert, hogy vesse fel az ügyet Oroszország londoni nagykövetének.



Hozzátette ugyanakkor: erről az ügyről elsősorban Ukrajnának és Oroszországnak kell tárgyalnia, és remélhetőleg rövid időn belül el lehet érni egy fogolycsere-megállapodást.



Ilyen fogolycserék jelenleg is zajlanak az ukrán és az orosz hadsereg között - mondta a brit alsóházi képviselő.



Jenrick elmondta azt is, hogy beszélt Ukrajna londoni nagykövetével, aki biztosította őt arról, hogy az egyik ilyen fogolycsere során Ukrajna elsőbbségben részesíti a két britet.



A képviselő szerint ugyanakkor ez azon is múlik, hogy Oroszország segítőkésznek bizonyul-e és tartja-e magát a nemzetközi joghoz. Jenrick szerint azonban az elmúlt hetekben, hónapokban semmi nem utalt arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó erre, hiszen háborús bűncselekményeket követ el, mint ahogy ez a bírósági tárgyalás is azzal ért fel.



Liz Truss pénteken beszélt Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel a két brit szabadon engedését célzó erőfeszítésekről, de a Twitter portálon este közzétett rövid közleményében nem fedett részleteket a megbeszélésről.



A brit külügyminiszter ugyanakkor megerősítette, hogy London a hadviselő felekre vonatkozó genfi konvenció megdöbbentő mértékű megsértésének tartja a két brit ellen hozott halálos ítéletet.



Ben Wallace brit védelmi miniszter pénteken előre be nem jelentett látogatást tett Kijevben, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A londoni védelmi minisztérium azonban nem részletezte, hogy tárgyalásukon szóba került-e a donyecki szakadár terület bírósága által elítélt britek ügye.



MTI