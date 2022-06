Lőw Zsolt: butaság lenne megállítani a száguldó vonatot vészfékkel

Lőw Zsolt a Chelsea labdarúgócsapatánál marad másodedzőként, annak ellenére, hogy voltak ajánlatai a Bundesligából is.

"Butaság lenne ezt a száguldó vonatot megállítani vészfékkel és leszállni róla. Mind szakmailag, mind család szempontjából jól érezzük magunkat Londonban" - jelentette ki Thomas Tuchel vezetőedző magyar segítője az M1 aktuális csatornának.



Lőw felidézte, hogy nagyon "turbulens időszakon" van túl, mert a Paris Saint-Germaintől nem önszántukból távoztak 2020 karácsonyakor, majd utána tavaly januárban találtak új csapatot a Chelsea révén, amelynél belevágtak a munkába, majd sikeresen és jól tudtak dolgozni, ráadásul családilag is megtalálták a saját boldogságukat.



"Az érdeklődések többsége általában valós. Ez büszkeséggel tölt el, hogy bundesligás csapatok keresnek meg vezetőedzői posztra, mert ritka, hogy pályaedzőből úgy lépjen át valaki vezetőedzőnek, hogy rögtön a német első osztályban tudna átvenni egy csapatot" - mondta Lőw, aki egyúttal kecsegtetőnek nevezte a lehetőségeket és ajánlatokat. "Ennek megvan az útja, meg kell kicsit érni rá" - tette hozzá.



A 43 éves szakember arról is beszélt, hogy úgy jöttek el Londonból, hogy már többször is beszéltek a klub új tulajdonosával, aki mindent megtesz, hogy pótolja a két biztos távozót, Antonio Rüdigert és Andreas Christensent. A Kékek felkészülése júliusban kezdődik.



Lőw a Chelsea-vel tavaly Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert.

