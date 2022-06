Nagy Feró: „Mintha a hülyék irányítanák Európát"

2022. június 10. 23:16

Szerencsére nekünk van egy kormányunk, van egy Orbán Viktorunk, aki ezt kézben tudja valahogy tartani. – nyilatkozta Nagy Feró Kossuth-díjas énekes a Vasarnap.hu-nak.

Nagy Feró az IpolyFeszt sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a 20. századot a magyarság nem szerethette meg. Villáminterjúnkban arról kérdeztük, hogy mi a helyzet a 21. századdal?

„Az elmúlt 12 év az egészen más, mint a korábbi évtizedek. Végre van egy ember, aki foglalkozik a magyarok lelki életével.” – válaszolta a népszerű rockzenész, majd hozzátette:

„Azt szokták mondani, hogy én mindig rendszerellenes voltam. Ez igaz. Most is a rendszer ellen vagyok, csak éppen az ellen a liberális rendszer ellen, ami az egész kontinenst érthetetlen irányokba viszi el. Mintha a hülyék irányítanák Európát. Szerencsére nekünk van egy kormányunk, van egy Orbán Viktorunk, aki ezt kézben tudja valahogy tartani. Gondolom, iszonyú kínszenvedés, amit csinál, de eddig jól csinálja. – a Kossuth-díjas énekes azt is elmondta, hogy az ő példája nem egyedüli, Magyarországon az emberek ma is rendszerellenesek: csak ugyanúgy a liberális-rendszerek ellen lépnek fel, amelyek mindig valami ökörséget csinálnak vagy át akarják nevelni őket. Ebből pedig nem kérnek.

Ipoly

„Nagyon nehéz ma az embereknek utat mutatni, ezért csinálni kell a dolgokat, őszintén, becsületesen, ahogy eddig is csináltuk.” – összegezte Nagy Feró, aki bízik abban, hogy sikerül a liberális törekvéseket fékezni idehaza.

