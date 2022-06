Egyre inkább elegük van Joe Bidenből az amerikaiaknak

2022. június 11. 10:10

Az amerikai szavazók 55 százaléka negatívan értékeli Joe Biden elnök tevékenységét, melyet csak 33 százalékuk tartott támogathatónak 2022 első felében – derül ki a Quinnipiac Egyetem által végzett felmérések frissen közzétett, átlagolt adataiból.

„Működik a Biden-stratégia? Nos, aki úgy gondolja, hogy csak a riporterek elégedetlenek az elnökkel, látnia kell a választók véleményét” –olvasható a The Wall Street Jounal (WSJ) című vezető gazdasági lap csütörtöki számában; ez az orgánum is ismertette a Quinnipiac Egyetem által szerdán közzétett felmérést.

Mélyrepülésben: összezárt és kinyílt az olló

Míg a WSJ cikke azt hányja az elnök szemére, hogy látványosan kerüli a sajtót, majd ha egyszer végre találkozik az újságírókkal (mint az Air Force One sajtócsapatának szervezésében a nyugati parton tett elnöki látogatáskor), akkor ideje nagy részét arra fordítja, hogy bírálja adminisztrációja sajtóvisszhangját és minőségét.

Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy hivatali elődje, Donald Trump támogatói – ahogy az a Real Clear Politics mellékelt felméréseiből is egyértelműen kitűnik – kitartottak elnökük mellett, s a fent említett, ollóként összezáruló, majd szétnyíló népszerűség-elutasítottság görbe helyett az őt támogató és az őt elutasító választói csoportok viszonylag stabil létszámban mutatkoztak meg a felméréseken, egészen a mai napig kérdéseket felvető választásokig.

A felmérések alapján az is feltűnő, hogy Donald Trump elnöksége ugyanebben a szakaszában sokkal jobb megítélésnek örvendett.

2018. június 11-én Trumpnak magasabb volt az elfogadottsága, mint Bidennek most, és az olló is mintegy öt ponttal zártabb volt. Most fordul elő először, hogy Biden elutasítottabb, mint Trump volt az elnöksége azonos időszakában. Ráadásul Trumpnál javuló volt a tendencia, Bidennél pedig éppen ennek fordítottjáról beszélhetünk.

Elégedetlenség kíséri a háborús lépéseket

Az elnök különféle lépései, szakpolitikai intézkedései, mint az a felmérésekből is kitűnik, erősen megosztják a választókat.

Az elnök munkájával a választók sem elégedettek: a regisztrált amerikai szavazók 56 százaléka negatívan értékeli Joe Biden elnök tevékenységét, melyet csak 35 százalékuk tart támogathatónak 2022 júniusában – tanúsítja a felmérés. Biden körül elnökségének kezdetétől a 2022-es év elejéig híveinek tábora vészes, állandó fogyatkozással csökkent (55,5-ről így jutott el 39, 5 százalékra), az elnök munkájával elégedetlen szavazók aránya pedig 36,0 százalékról 54,8 százalékig emelkedett.

Az egyetem által 2022. április 13-i és 2022. január 12-án közölt országos felmérésekből az derül ki, hogy az amerikai szavazók 55 százaléka negatívan értékelte Joe Biden elnök tevékenységét, melyet csak 33 százalékuk tartott támogathatónak 2022 első felében.

Soha nem volt még ilyen széles a felmérésekben megnyíló az olló a Biden támogatottsága és az elutasítottsága között (-15,3 százalék).

Így például Biden elnöknek

a koronavírusra adott válaszlépéseket 47 százalék helyesli, míg 46 százalék nem helyesli;

az Ukrajna elleni orosz invázióra adott válaszlépéseit 42 százalék helyesli, míg 50 százalék nem helyesli;

a fegyveres erőszak fokozódására adott válaszait 32 százalék helyesli, míg 59 százalék helyteleníti;

a gazdaság állapotát 28 százalék helyesli, míg 64 százalék nem helyesli.

Problémás bevándorlás

Az infláció által vezérelt gazdasági aggodalmak Biden elnököt az eddig legalacsonyabbnak mért elfogadottsági szinthez vetik vissza, a gazdaság kezelésének kérdésében eddigi legrosszabb értékelését tükrözik– olvasható a felmérésben.

Arra a kérdésre, hogy mi a legsürgősebb megoldásra váró probléma, az amerikaiak 34 százaléka az inflációt nevezte meg. Ezt követték azok, akik szerint a fegyveres erőszak a legnagyobb gond, ezt 17 százalék vélte így.

A szavazótáborokat tekintve a republikánusok körében volt a legfontosabb kérdés az infláció (46 százalék), amelyet a bevándorlás (14 százalék) követett.

A demokraták körében a legfontosabb kérdés a fegyveres erőszak (31 százalék), majd az infláció (15 százalék), ezt követi a bevándorlás (15 százalék).





