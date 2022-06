Férfi kézilabda NB I - A Szeged első alkalommal védte meg bajnoki címét

2022. június 11. 21:18

A Pick Szeged fennállása során először védte meg címét a férfi kézilabda NB I-ben, mivel 30-29-re győzött a Telekom Veszprém otthonában a döntő szombati visszavágóján, így 58-58-as összesítéssel, idegenben lőtt több góllal nyerte meg a párharcot.

Az első mérkőzést múlt pénteken 29-28-ra nyerte meg idegenben a Veszprém.

Eredmény, döntő, visszavágó:

Telekom Veszprém-Pick Szeged 29-30 (14-14)



lövések/gólok: 47/29, illetve 45/30

gólok hétméteresből: 4/2, illetve 4/4

kiállítások: 2, illetve 6 perc

A párharcot a Szeged nyerte 58-58-as összesítéssel, idegenben szerzett több góllal.

A hazaiaknál Lékai Máté, a vendégeknél Alexander Blonz és Luka Stepancic hiányzott a hazai szezon utolsó mérkőzéséről.



A tavalyi bajnok szegediek kapujában Mikler Roland bravúros védésekkel kezdett, ahogyan a Bajnokok Ligája-elődöntős veszprémiek hálója előtt Rodrigo Corrales is, és bár a házigazdák az elején elléptek két góllal, ellenfelük gyorsan egyenlített, sőt a meccs negyedénél már ők vezettek két találattal (6-8). Rasmus Lauge Schmidt irányításával fordított a Veszprém, majd a 21. percben Bánhidi Bencét fejre irányuló ütésért azonnali piros lappal kiállították a játékvezetők, pedig nem találta el Petar Nenadic fejét.

A válogatott beálló nélkül is jól tartotta magát a vendégcsapat, a szünetben - a pályán látottaknak leginkább megfelelő eredmény - döntetlen volt az állás.



A második félidő első gólját a Veszprém dobta, és ekkor vezetett utoljára a meccsen. Csakhamar három góllal meglépett az ekkor pontosabban játszó Szeged, ezért Momir Ilic veszprémi vezetőedző időt kért, a kapuba pedig Vladimir Cuparát állította. Ahogy csökkent a hátralévő idő, úgy fokozódott a küzdelem. A Bánhidit helyettesítő Rosta Miklós hatékonyan támadott, csapata lassan, türelmesen vezette akcióit, és mivel feszesen védekezett, így egy ideig minden hazai gólra volt válasza.



Nyolc perccel a vége előtt a Veszprém újra egyenlített, majd ismét hátrányba került, de Jorge Maqueda egy találattal és egy labdaszerzéssel segítette csapatát az előző együttese ellen. Bodó Richárd lövése kipattant a keresztlécről, de a túloldalon egy technikai hiba miatt a játékvezető elvette a labdát a hazaiaktól, és Rosta Miklós az utolsó másodpercben megszerezte a Szeged ötödik bajnoki címét, egyben első címvédését jelentő gólt.



A hazaiaknál Kentin Mehé hét, Rasmus Lauge Schmidt és Petar Nenadic öt-öt alkalommal talált be. A vendégeknél Mikler Roland 15 védéssel, Dean Bombac és Rosta Miklós hat-hat góllal járult hozzá a sikerhez.



A két csapat 183. egymás elleni tétmérkőzésén 124 veszprémi siker és hét döntetlen mellett 52. alkalommal győzött a Szeged.



A 2016/17-es idényben vezették be újra az oda-visszavágós finálét a férfi élvonalban. A párharc második mérkőzését mindig az alapszakasz győztese játszhatja hazai pályán, de ez eddig még egyszer sem bizonyult előnynek, ugyanis rendre az a csapat lett a bajnok, amely vendég volt a visszavágón.



Ez volt az utolsó szezon a férfi NB I-ben, amikor a fináléban azonos gólszám esetén a több idegenben lőtt gól döntötte el a párharcot.



MTI