A német fegyverszállítmányok minőségére panaszkodik Vitalij Klicsko

2022. június 13. 09:52

Mihamarabbi katonai támogatást és az Oroszország elleni szankciók további szigorítását kérte Berlintől, Rómától és Párizstól a kijevi polgármester a Bild című német lapnak adott interjúban. Vitalij Klicsko elmondta, hogy bár az ukrán hadsereg tájékoztatta a német hadi szállítmányok érkezéséről, "azok nem az elvárt minőségűek".

"Ez pedig azt jelenti, hogy területeket és életeket vesztünk" - szögezte le Klicsko. A tervek szerint júniusban Ukrajnába látogat Olaf Scholz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Mario Draghi olasz miniszterelnök. A polgármester kedvezőnek nevezte a tervet, és úgy vélte, a politikusok jobban megértik az ukrajnai helyzetet, ha a saját szemükkel látnak "olyan városokat, mint Bucsa", és jobban átérzik, mennyire fontos az ukránoknak a támogatás.

"Minden támogatás; fegyverek, pénz, humanitárius segítség" - tette hozzá. Inforádió élő adás - Kattintson ide, hallgassa most! Klicsko emellett figyelmeztetett arra is, hogy bár az orosz erők jelenleg Ukrajna déli és keleti régióira összpontosítanak, a főváros még mindig nincs biztonságban. "Kijev célpont volt, és továbbra is az" - fogalmazott.

Mint mondta, Vlagyimir Putyin orosz elnök "nem fog megállni Kijevnél, sem a lengyel határnál. Addig megy, amíg hagyják. A háború Németország ajtaján is be fog kopogni".

A Bild am Sonntag című lap értesülése szerint Scholz, Draghi és Macron a világ legfejlettebb ipari országait összefogó G7 csoport június 26-án kezdődő németországi csúcstalálkozója előtt látogatna Kijevbe, ahol egyikük sem járt az orosz támadás kezdete óta. Párizs és Berlin jó ideje egyeztet a közös kijevi látogatásról, amelyre azért nem kerítettek sort eddig, mert Emmanuel Macron meg akarta várni a vasárnapi franciaországi parlamenti választást - írta a német lap, hozzátéve: Párizs javasolta, hogy ne ketten, hanem az olasz kormányfővel együtt utazzanak az ukrán fővárosba. Az Európai Unió három legerősebb országának vezetői a közös vizittel a közösség egységét akarják kifejezni - emelte ki a Bild am Sonntag.

MTI