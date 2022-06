Karácsony elismerte a túlszámlázást a csepeli ügyben

2022. június 13. 10:23

A panelház ügyeit intéző Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet munkatársa hibázott, akit azóta el is bocsátottak – kommentálta vasárnap este Karácsony Gergely főpolgármester Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos közlését, miszerint jogtalanul számláztak ki két csepeli panelház lakóinak távhőfogyasztásért több mint százezer forintot. Németh Szilárd korábban felhívta arra a figyelmet, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés minden rezsifizető magánszemélynek törvényben biztosított jogon jár, azt senki sem sértheti meg büntetlenül.

Németh Szilárd vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: megdöbbenve olvasta a sajtóban, hogy Csepelen két panelház lakói is több mint százezer forintos távhőszámlát kaptak. Felszólította Karácsony Gergelyt a jogtalan számlák „azonnali stornójára, visszavonására, rendezésére, a rezsicsökkentés maradéktalan végrehajtására és a sértett lakóktól való bocsánatkérésre”. Karácsony Gergely a közösségi oldalán reagált Németh Szilárd szavaira. Azt írta: „Németh Szilárd felháborodott és a baloldalt, sőt engem okol, amiért két csepeli ház lakói magas számlát kaptak a Főtávtól”.

Hozzátette: nem ő utasította a Főtávot, „hogy annak a két társasháznak legyen magas a számlája, már az is mókás, hogy ez egyáltalán bárkiben felmerül, hanem a panelház ügyeit intéző Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet munkatársa hibázott, akit azóta el is bocsátottak”. A főpolgármester vasárnap esti bejegyzésében arról is írt: jövő héten egyeztet a Főtáv és szövetkezet, hogy hogyan oldják meg ezt a problémát úgy, hogy a lakókat ne érje kár. Karácsony Gergely arról is írt: Brüsszelbe tart, hogy uniós vezetőkkel az EU-s pénzek mielőbbi hazahozataláról tárgyaljon. „Hogy legyen pénz például a panelprogram folytatására, épületek felújítására, szigetelésére, tehát környezetbarát rezsicsökkentésre Budapesten” – fogalmazott.

Korábban Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kivizsgálást szorgalmazott az ügyben és bocsánatkérésre szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert amiért jogtalanul számláztak ki két csepeli panelház lakóinak távhőfogyasztásért több mint százezer forintot. A politikus közleményét a Technológiai és Ipari Minisztérium vasárnap juttatta el az MTI-nek. Németh Szilárd azt írta: megdöbbenve olvasta a sajtóban, hogy Csepelen két panelház lakói is több mint százezer forintos távhőszámlát kaptak.

„Azt tudtam, hogy a baloldal, köztük a Főtáv tulajdonosi joggyakorlója, Karácsony Gergely a kezdetektől folyamatosan fúrja-faragja és megszüntetné a rezsicsökkentést. Viszont azt nem gondoltam, hogy egy ekkora, a csepeli családokat és nyugdíjasokat megkárosító törvénytelenségbe botlok” – közölte a kormánybiztos. Hozzátette: ezt azonnal ki kell vizsgálni. „Felszólítom Karácsony Gergelyt a jogtalan számlák azonnali stornójára, visszavonására, rendezésére, a rezsicsökkentés maradéktalan végrehajtására és a sértett lakóktól való bocsánatkérésre!” – írta Németh Szilárd, aki annak kivizsgálását is szorgalmazta a főpolgármestertől, hogy a jogsértés előfordulhatott-e más, távfűtésű lakóházakban.

A fővárosi kormányhivatalt pedig arra kérte, hogy haladéktalanul és teljes körűen vizsgálja meg a Kölcsey Lakásszövetkezet és a Főtáv felelősségét a fogyasztóvédelmi szabályok és a rezsicsökkentés megsértésében. Magyarországon a rezsicsökkentés minden rezsifizető magánszemélynek törvényben biztosított jogon jár, azt senki sem sértheti meg büntetlenül – hangsúlyozta közleményében a kormánybiztos.

MTI