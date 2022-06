Elképzelhetetlen mennyiségű orvosi védőfelszerelést kell kidobni a Covid után

2022. június 13. 10:43

Összesen négymilliárd font, azaz több mint 1800 milliárd forint értékben kell égetéssel megsemmisítenie a briteknek védőfelszereléseket, melyeket a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak megfertőződéstől való védelmére szereztek be – írja a The Guardian. ▾hirdetés Az eszközök megsemmisítéséről a brit parlament közszámviteli bizottságának (PAC) jelentése számol be, amely megrovóan nyilatkozik az Egészségügyi és Szociális Minisztérium a Covid-járvány elején képviselt stratégiájáról.

Az érintett eszközöket azért nem tudják használni, mert nem szabványosak. A minisztériumnak a jelentés szerint nincsen egyértelmű stratégiája arra, hogyan szabaduljon meg a felesleges eszközöktől, de jelentős mennyiséget akar elégetni, így energiát előállítva. A használhatatlan védőfelszerelések mennyiségét jól mutatja az, hogy két kereskedelmi hulladékkezelő céget bíztak meg azzal, segítsenek havi 15 ezer raklapnyi eszköz ártalmatlanításában újrahasznosítás és az energiatermelés céljából történő elégetés útján.

Ellenzéki képviselők a Boris Johnson vezette konzervatív kormányt vádolják a pazarlással. "A miniszterek gondatlanul, milliárdszámra égetik el az adófizetők pénzét, miközben a használhatatlan köpenyek, védőszemüvegek és kesztyűk szó szerint füstbe mennek" – mondta Angela Rayner, a Munkáspárt frakcióvezető-helyettese.

InfoStart