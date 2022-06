Novak Djokovic: a világelsőség elvesztése még csak a kezdet

2022. június 13. 11:39

Nem tudni még biztosan, mekkorát zuhan majd a következő hónapokban, de komoly mélyrepülésre számíthat. Mint ismeretes, az All England Club hozott egy sokak által vitatott döntést, melynek értelmében az orosz és fehérorosz játékosok az idén nem versenyezhetnek Wimbledonban. Daniil Medvedev tehát kihagyni kénytelen a füves Grand Slamet, ám ezt világelsőként teszi majd, hétfőtől ugyanis ismét ő áll az ATP-rangsor élén. Sőt, Novak Djokovic még a második helyet is bukja, oda Alexander Zverev jön majd előre.

Ennek az az oka, hogy a szerb most veszíti majd el azt a 2000 pontot, amit a tavalyi Roland Garros megnyeréséért kapott. Azonban mindez még csak a kezdet a számára – írja az Eurosport. Djokovic néhány hét múlva a tavalyi wimbledoni győzelméért kapott 2000 pontját is elveszíti, a címét megvédheti ugyan, a pontjait azonban az ATP döntése értelmében bizonyosan nem. Ráadásul kiesik még további 1000, a covid-járvány miatt 2019-ből befagyasztott pontja is.

Mindez azt jelenti, hogy Djokovic a hetedik hely környékére csúszik vissza a világranglistán a jövő hónap közepére. És még mindig nincs vége – teszi hozzá a híroldal. Djokovic ranglistás pozíciója ugyanis tovább romlik majd, ha az Egyesült Államokba való beutazási korlátozások a következő hónapokban nem változnak, illetve ha a szerb továbbra sem oltatja be magát. Ha minden marad úgy, ahogy most van, Djokovic nem vehet részt a US Openen, valamint a megelőző amerikai felvezető tornákon sem, vagyis a szerb nem szállhat harcba a Cincinnatiben és a US Openen maximálisan szerezhető 3000 pontért sem.

Ha így lesz, Djokovic szeptember elejére a top 10-ből is bőven kicsúszik majd. Ebben ugye vastagon benne van az is, hogy az év elején nem vehetett részt az Ausztrál Openen sem.

InfoStart