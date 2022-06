Megtalálták az Amazonas vidékén eltűnt brit újságíró holmijait

2022. június 13. 11:53

A keresőcsapatok megtalálták az őserdőben eltűnt Dom Phillips brit újságíró és Bruno Pereira brazil őslakosügyi tisztviselő személyes tárgyait – közölte a brazil szövetségi rendőrség. Az 57 éves Phillips és a 41 éves Pereira a múlt héten tűnt el az Amazonas távoli részén, és a feltételezések szerint június 5-én, vasárnap kora reggel látták őket utoljára Sao Rafael közösségben. A rendőrség közleményében azt írta, hogy a megtalált tárgyak között van egy Phillipshez tartozó hátizsák, csizma, valamint egy egészségügyi kártya.

Rábukkantak továbbá Pereira nadrágjára, szandáljára és csizmájára is. Phillips családja közölte, elszállt a reményük, hogy élve megtalálják az újságírót. A The Guardian brit lap által ismertetett nyilatkozatban Maria Lucia Farias Sampaio, Phillips anyósa azt mondta, úgy véli, a pár meghalt. Phillips felesége, Alessandra Sampaio is hasonlóan vélekedett az Instagram közösségi oldalon. A hatóságok korábban azt közölték, hogy több gyanúsítottat vettek őrizetbe az ügyben, egyikük hajóján vért találtak, amelyet elemzésre laborba küldték.

A férfit, a 41 éves Amarildo da Costa de Oliveirát, más néven Peladót, korábban azért vették őrizetbe, mert engedély nélkül viselt lőfegyvert. A rendőrség nem tisztázta, hogy miért kezelik gyanúsítottként, de feltételezhetően ő is egy olyan csoport tagja volt, amely június 4-én megfenyegette a később eltűnt férfiakat egy bennszülött terület közelében.

MTI