A rezsi és a honvédelem költségvetése lesz a 2023-as költségvetés

2022. június 13. 13:30

A jövő évi költségvetés a rezsi- és a honvédelem költségvetése lesz: 670 milliárd forinttal rezsivédelmi alapot, 842 milliárd forinttal honvédelmi alapot állítanak fel - írta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalára kikerült posztjában hétfőn.

Mint írta, erősödik a magyar gazdaság teljesítménye, csúcson a foglalkoztatás, kisebb az adóelkerülés, így a folyamatosan csökkenő adók ellenére is magasabb adóbevétellel lehet számolni a jövő évi költségvetésben. Megjegyezte: a baloldali lapok ismét megszorításokkal riogatnak, látva a jövő évi költségvetésben tervezett növekvő bevételeket. „A valóság egyszerűbb” - így fogalmazott.

Példaként a májusi számokat idézte fel, amikor az adócsökkentések mellett is 23 százalékkal nőttek a költségvetés főbb adóbevételei. Míg tavaly májusban 1323 milliárd forint folyt be, addig idén 1630 milliárd forint. Társasági adóból 40 százalékkal, kisvállalati adóból 50 százalékkal, személyi jövedelemadóból 17 százalékkal több bevétel érkezett - részletezte. „Ez a teljesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben is megőrizzük az ország biztonságát, az elmúlt évek eredményeit, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat, a nyugdíjak értékét, tovább csökkentsük a hiányt és az államadósságot” - vélekedett.

A költségvetési hiányt 3,5 százalékra, az államadósság szintjét 73,8 százalékra javítják, 4 százalék körüli gazdasági növekedéssel számolnak - írta.

MTI