Rezsicsökkentés helyett hideg vizes fürdő a német kormány programja

Nemcsak pártelnökként, hanem frakcióvezetőként is meg fog bukni Jakab Péter – állítja Vona Gábor. A Jobbik egykori elnöke szerint Jakab Péter döntései rendre kudarcot vallottak, az elmúlt egy hónapban pedig már az is jobb lett volna, ha nincs senki a Jobbik élén. Jakab Péter a múlt héten mondott le, miután a párton belül harc indult az egyszemélyi vezetési módszere ellen – számoltak be róla az M1 Híradójában.