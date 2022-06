Elemző a stratégiai tartalékról: az OMV kapja, de a Molon is segít

2022. június 13. 16:33

Magyarország felszabadítja az ország stratégiai benzin- és dízeltartalékainak egy részét, ezzel segítve a schwechati olajfinomító tervezettnél hosszabb leállása miatt kialakult helyzetet – közölte a technológiai és ipari miniszter. Az intézkedés részleteiről Pletser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét kérdeztük. A szakember elmondása alapján Magyarországnak körülbelül 800 millió liternyi üzemanyag – és hasonló mennyiségű kőolaj – áll rendelkezésre stratégiai készletekben.

Ez – a szabályoknak megfelelően – legalább 90 napnyi import terméknek felel meg, ami épp az olyan esetekre szolgál, mint a mostani is, amikor a schwechati olajfinomítóban történt baleset miatt akadozik az ellátás Ausztriából – tette hozzá Pletser Tamás. A hírek szerint a kormány által megnyitott készlethez elsősorban az OMV Hungária juthat hozzá, tehát ez gyakorlatilag az osztrák konszern kútjainak az ellátását biztosíthatja.

Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője úgy véli, a készlet pótlása vélhetően majd az osztrákokra hárul, nyilván a schwechati üzem újranyitása függvényében, ami azonban – múlt pénteki beszámolók szerint – teljesen bizonytalan. Ismeretes, a baleset június 3-án történt, a finomító rendszeres karbantartását követő újraindításkor, amikor az üzem egyik legfontosabb egysége, az úgynevezett desztillációs tornya sérült meg, ez pedig szinte a teljes feldolgozási folyamatot, legalábbis a nagy részét lehetetlenné teszi.

Pletser Tamás azzal kapcsolatban, hogy valós veszély-e az üzemanyaghiány Európában – függetlenül a schwechati olajfinomító leállásától –, kiemelte: az tény, hogy a készletek szintje több évtizedes mélyponton van. Különösen a dízelüzemanyag esetében nagyon alacsonyak a betárolt mennyiségek. Mindez egybecseng a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol május végi nyilatkozatával, miszerint az öreg kontinensnek nehézségei lehetnek a nyári időszakban. Az elemző úgy véli, egyelőre még van üzemanyag, de az vitathatatlan, hogy keresleti szempontból a július-augusztus a csúcsot jelenti, tehát ez a periódus kihívásokkal teli lesz szerinte is.

Mint arra felhívta a figyelmet, a problémát nem a kőolaj elérhetősége, hanem a finomítók jelentik, a koronavírus-járvány alatt ugyanis nagy mennyiségű kapacitást állítottak le a világban, amelyek a hirtelen visszatérő keresletben hiányoznak – magyarázta. Ide kapcsolódóan az OMV rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen pont a legszerencsétlenebb időszakban történt az említett finomítói baleset – tette hozzá Pletser Tamás.

Az osztrák konszern ugyanakkor nyilván mindent megtesz a mielőbbi újraindulásért, már csak azért is, mert évtizedes csúcson vannak a finomítói nyereségek, vagyis most napi több millió eurót buknak az állással. A Molra kitérve elmondta: tekintettel arra, hogy a régióban a nagykereskedelmi ár messze Magyarországon a legolcsóbb, ez mindenképpen extra nyomást helyez a magyar olaj- és gázipari vállalat logisztikájára, hiszen most nekik – az OMV kiesésével – az ország teljes egészét el kell látniuk. Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője úgy gondolja, hogy a stratégiai készletek feloldása részint azt is szolgálja, hogy ezt a fajta nyomást enyhítsék a Molon.

