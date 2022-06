Szankciók ide vagy oda, így pörög az orosz olajbiznisz

2022. június 13. 16:59

India és más ázsiai országok egyre fontosabb olajbevételi forrást jelentenek Moszkva számára, miközben az Egyesült Államok erős nyomást gyakorol rájuk, hogy ne növeljék vásárlásaikat, mivel az Európai Unió és más szövetségesek az ukrajnai háború miatt elrendelt szankciókkal összhangban leállítják az Oroszországtól származó energiaimportot – áll az AP hírügynökség hétfői elemzésében.

A helsinki székhelyű Centre for Research on Energy and Clean Air kutatóintézet hétfőn közzétett jelentése szerint Oroszország 93 milliárd euró (97,4 milliárd dollár) bevételre tett szert a fosszilis tüzelőanyagok exportjából az ország ukrajnai inváziója utáni első 100 napban azzal együtt is, hogy májusban csökkent az export volumene. A kutatóintézet közleménye szerint „a fosszilis tüzelőanyagok exportjából származó bevétel a szövetségi költségvetés 40 százalékát adja”.

Az 1,4 milliárd lakosú India az idén eddig közel 60 millió hordó orosz olajat vásárolt meg, szemben a 2021-es egész éves 12 millió hordóval, a Kpler áruforgalmi adatszolgáltató cég szerint. A más ázsiai országokba, például Kínába irányuló szállítások szintén nőttek az elmúlt hónapokban, de kisebb mértékben. Az AP hírügynökségnek a hét végén adott interjújában Srí Lanka miniszterelnöke azt mondta, lehet, hogy kénytelen lesz még több olajat vásárolni Oroszországtól, hogy az országot a súlyos gazdasági válság közepette működőképesen tartsa. Ranil Wickremesinghe miniszterelnök jelezte, hogy először más források után néz, de nyitott lenne arra, hogy több nyersolajat vásároljon Moszkvától.

Május végén Srí Lanka 90 ezer tonnás orosz nyersolajszállítmányt vásárolt egyetlen olajfinomítójának újraindításához. Oroszország igyekszik diverzifikálni exportját. Marat Pavlov orosz nagykövet hétfőn találkozott Ferdinand Marcos Jr. megválasztott Fülöp-szigeteki elnökkel, és felajánlotta Moszkva segítségét az olaj- és gázellátásban. A feltételeket nem részletezte. Ifjabb Marcos, akinek hatéves megbízatása június 30-án kezdődik, ugyanakkor nem közölte, hogy fontolóra vette-e az ajánlatot.

MTI